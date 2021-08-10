Великобритания выполняет все требования Будапештского меморандума – посол

09.08.2021 12:56

Укринформ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Соединенное Королевство с момента подписания Будапештского меморандума выполняло всё, что предусмотрено этим документом.

Как передает Укринформ, об этом дипломат заявила в интервью ВВС News Украина.

"С тех пор как мы подписали этот (Будапештский – ред.) Меморандум, мы делали всё, что он требовал от нас. Там было два обязательства, не так ли? Страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое произойдет, страны-подписанты сделают всё, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом. Вот под чем мы подписались. Мы не нападали на Украину. И мы привлекаем агрессора к ответственности в международной системе", – сказала Симмонс.

Она заметила, что с самим Меморандумом "произошло только то, что Россия, которая обязалась не совершать агрессии против Украины, именно это и сделала".

"Каждый раз, когда Украина инициировала какие-либо переговоры в формате Меморандума, Британия была готова участвовать в них. И в дальнейшем тоже готова. Если Украина захочет переговоров в этом формате, мы примем участие. Но ключевой вопрос, если честно, тот же, что и с Минскими соглашениями: Россия должна выполнять то, под чем она подписалась", – заметила дипломат.

Как сообщалось, 5 декабря 1994 года лидеры Украины, Великобритании, России и США заключили Будапештский меморандум «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия». Два других ядерных государства и постоянные члены Совета Безопасности ООН – Китай и Франция – также присоединились к этому документу, который содержал обязательства сторон-подписантов гарантировать независимость и территориальную целостность Украины.

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Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, её применения против территориальной целостности/политической независимости Украины; не использовать оружие против неё, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу ООН; воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, получить какие-либо преимущества.

Россия в 2014 году в нарушение этого соглашения и других международно-правовых актов относительно отношений с Украиной совершила вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть территории Донецкой и Луганской областей.

Фото: BRITISH EMBASSY KYIV

По материалам: Укринформ