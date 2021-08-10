В МИД открыли выставку «Наука – это она»
В МИД открыли выставку «Наука – это она»
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10.08.2021 16:58
Укринформ
В помещении Министерства иностранных дел Украины открыли выставку «Наука – это она», которая рассказывает о 12 выдающихся украинских женщинах-ученых.
Как сообщает корреспондент Укринформа, «Наука – это она» – образовательный проект, организованный STEM is FEM (благотворительный образовательный проект, который популяризирует технические специальности среди школьниц) при поддержке международных организаций ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).
В МИД Украины состоялось открытие выставки “Наука – это она” / Фото: Юлия Овсянникова, Укринформ
По материалам: Укринформ