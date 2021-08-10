Политика

В МИД открыли выставку «Наука – это она»

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В МИД открыли выставку «Наука - это она»

В МИД открыли выставку «Наука – это она»

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10.08.2021 16:58

Укринформ

В помещении Министерства иностранных дел Украины открыли выставку «Наука – это она», которая рассказывает о 12 выдающихся украинских женщинах-ученых.

Как сообщает корреспондент Укринформа, «Наука – это она» – образовательный проект, организованный STEM is FEM (благотворительный образовательный проект, который популяризирует технические специальности среди школьниц) при поддержке международных организаций ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).

В МИД открыли выставку «Наука - это она»

В МИД Украины состоялось открытие выставки “Наука – это она” / Фото: Юлия Овсянникова, Укринформ

В МИД открыли выставку «Наука - это она»

В МИД открыли выставку «Наука - это она»

В МИД открыли выставку «Наука - это она»

В МИД открыли выставку «Наука - это она»

По материалам: Укринформ

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