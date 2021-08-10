Сытник надеется на принятие изменений в закон о НАБУ осенью

09.08.2021 12:36

Укринформ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что осенью Верховная Рада примет изменения в закон о НАБУ.

Об этом он сказал во время брифинга, посвященного презентации отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года, в Укринформе.

"Через Конституционный Суд было достигнуто решение о признании недействительными определенных норм закона о НАБУ. Сейчас у нас почти год есть пробел в законе, не нормирована процедура назначения и освобождения от должности директора Антикоррупционного бюро. Это очень плохо, потому что в апреле 2022 года закончится каденция действующего директора НАБУ. Для того чтобы сохранить независимость Антикоррупционного бюро, я надеюсь, осенью парламент примет соответствующее законодательство", – сказал Сытник.

Он выразил надежду, что после принятия во втором чтении законопроекта №5459-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по приведению статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" "не будет многолетних конкурсов при наличии бесконечных и.о. и Антикоррупционное бюро получит руководителя, который будет избран на прозрачном конкурсе, который будет иметь доверие со стороны общества и со стороны наших западных партнеров".

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Как сообщалось, 16 сентября 2020 года Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". В частности, КС признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий Президента образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, назначать на должность директора бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов , определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5459-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" 21 мая 2021 года.

По материалам: Укринформ