Президентский рейтинг возглавляет Зеленский, парламентский – «Слуга народа»

10.08.2021 13:29

Укринформ

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, больше всего голосов в первом и втором турах получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский, а на выборах в Верховную Раду наибольшую поддержку украинцев получила бы партия «Слуга народа».

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты исследования «Доверие к институтам общества и политикам, электоральные ориентации граждан Украины (июль 2021)», проведенного Центром Разумкова.

Согласно данным исследования, за Зеленского в первом туре проголосовали бы 19,5% всех опрошенных или 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За пятого президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 10% и 16% опрошенных, за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – соответственно 10% и 15%, за лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко – соответственно 8 % и 11%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко – соответственно 4% и 6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – соответственно 2% и 3%, за экс-премьера Владимира Гройсмана – соответственно 2% и 3%, за главу секретариата партии «ВО «Свобода» Руслана Кошулинского – соответственно 2% и 3%, за председателя ВР Дмитрия Разумкова – соответственно 2% и 2%, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – соответственно 1% и 2%, за мэра Киева Виталия Кличко – соответственно 1% и 1%, за бывшего народного депутата из фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула – соответственно 0,5% и 1%.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 28% голосов всех опрошенных или 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Порошенко – соответственно 17% и 39%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, за Зеленского проголосовали бы 31% всех опрошенных или 68% тех, кто примет участие в выборах и определился за кого голосовать, за Бойко – соответственно 15% и 32%.

По данным исследования, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – соответственно 11% и 16%, ВО «Батьківщина» – соответственно 8% и 11%, партию «Сила и честь »- соответственно 4% и 6%, ВО «Свобода» – соответственно 2% и 3%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – соответственно 2% и 3%, Радикальную партию Олега Ляшко – соответственно 2% и 3%, «Партию Шария» – соответственно 1% и 2%, партию «Гражданская позиция» – соответственно 1% и 1,5%, партию «УДАР Виталия Кличко» – соответственно 1% и 1%, партию «Голос»- соответственно 1% и 1 %, партию «За будущее» – соответственно 1% и 1%, партию "Оппозиционный блок" – соответственно 0,5% и 1%, партию «Наш край» – соответственно 0,5% и 0,5%, партию «Пропозиція»- соответственно 0,4% и 0,3%.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

По материалам: Укринформ