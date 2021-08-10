Правительство внесло в Раду законопроект о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму

Правительство внесло в Раду законопроект о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму

10.08.2021 17:36

Укринформ

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект относительно государственной политики переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные в карточке проекта закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" на сайте парламента.

Текст документа сейчас отсутствует.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 4 августа одобрил законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Так, проектом закона предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Законодательная инициатива также предусматривает определение базовых основ ("красных линий") деоккупации и реинтеграции, унификации подходов как в отношении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя, ведь эти территории являются временно оккупированными, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации.

Кроме этого, законопроектом предлагается ввести термины "переходная юстиция", "конвалидация", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации", "политико-дипломатические и санкционные меры", "контактная линия", "устойчивый мир", "реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей".

Законопроектом также предусматривается введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации.

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Документ разработан во исполнение указа Президента Украины от 2 июня 2021 года, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". Законопроект базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ – Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы нашей страны.

По материалам: Укринформ