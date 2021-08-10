Политика
Независимость Украине не подарили – ее добились в борьбе
Независимость Украине не подарили – ее добились в борьбе
Инфографика
10.08.2021 09:30
Укринформ
Укринформ рассказывает о самых ярких моментах украинского пути к свободе
Нам долго навязывали неправду: мол, независимость сама свалилась на головы украинцам в августе 1991-го. На самом деле, ее приближали тысячи и тысячи украинцев: воины УПА и шестидесятники, основатели первых экологических и политических украинских организаций, а также украинцы диаспоры
По материалам: Укринформ