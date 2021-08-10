НАБУ будет просить Интерпол объявить Януковича и его сына в международный розыск

НАБУ будет просить Интерпол объявить Януковича и его сына в международный розыск

09.08.2021 12:22

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро Украины попытается обратиться в Международную организацию уголовной полиции по розыску четвертого президента Виктора Януковича и его сына Александра, которых подозревают в присвоении Межигорья.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга "Презентация отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года" в Укринформе.

"Будем пробовать. Насколько это будет успешно, не знаю, но, конечно, мы будем стараться сделать это (обратиться в Интерпол относительно розыска Януковича и его сына – ред.)", – сказал Сытник.

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Как сообщалось, в конце июля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратуры (САП) подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру.

Ранее Генпрокуратура расследовала дело о завладении комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении экс-президенту Януковичу.

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Затем после потери функции следствия, это дело от ГПУ передали для расследования детективам НАБУ и прокурором САП. В связи с объявлением Януковича в розыск НАБУ и САП просили суд заочно взять под стражу экс-президента.

19 января этого года, по информации СМИ, Апелляционная палата ВАКС отказалась арестовать Виктора и Александра Януковичей.

По версии следствия, Александр Янукович организовал создание и приобретение частных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению Межигорьем. Его отец Виктор Янукович, занимая в 2007 году должность премьер-министра, был пособником и путем злоупотребления своим служебным положением помог завладеть госимуществом в особо крупных размерах.

Кроме этого, Александра Януковича подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем.

По материалам: Укринформ