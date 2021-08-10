МИД Украины вызвал «на ковер» главу посольства Беларуси после заявлений Лукашенко

10.08.2021 17:46

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева после заявлений Александра Лукашенко на его пресс-конференции 9 августа.

Об этом сообщили в МИД, передает Укринформ.

Так, согласно сообщению, сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Украине, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.

Дипломат предупредили, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями.

"Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", – подчеркнуло ведомство.

От белорусской стороны также запросили объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных «прокуроров» с временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича. В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, которым этот факт категорически отрицался.

МИД расценивает риторику Лукашенко относительно «переправки оружия» и подготовки Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси как безответственную и далекую от реалий пропаганду.

"Очевидно это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как «враждебной» к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А. Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничение прав и свобод граждан Беларуси", – подчеркивает ведомство.

Отмечается, что в Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко «поставить на колени» Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, поэтому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой, акценировали в МИД.

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Как сообщалось, 9 августа Лукашенко провел пресс-конференцию, где ответил на вопросы о признании оккупированного Крыма российским, заявил о разрешении боевикам так называемой ЛНР в доступе к задержанному блогеру Роману Протасевичу и обвинил Президента Украины в подготовке боевиков.

По материалам: Укринформ