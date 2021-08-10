МИД Украины призвал власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии

09.08.2021 22:11

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Беларуси освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ.

Об этом говорится в заявлении МИДа по случаю годовщины президентских выборов в Республике Беларусь, передает Укринформ.

"МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека", — отмечается в документе.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что со времени президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа 2021 года и результаты которых не были признаны международным сообществом, в частности Украиной, ситуация в республике в области свободы слова ухудшилась.

"Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусская власть применяет политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", — констатируют украинские дипломаты.

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В то же время отмечается, что Украина предостерегает Российскую Федерацию "от наступления на свободу и суверенитет Беларуси".

"Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, который имеет соответствующие международно-правовые последствия", — заявили в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, а заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины "являются выдумками, вводящими в заблуждение белорусское общество".

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В заявлении подчеркивается, что Украина будет оставаться и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, которые вынуждены искать место проживания и трудоустройства.

"Украина солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается. Белорусский народ является одним из самых близких и дружественных Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить совместно в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", — заявили в МИДе.

По материалам: Укринформ