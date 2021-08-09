Зеленский на Змеином представил вновь назначенных командующих в ВСУ

Зеленский на Змеином представил вновь назначенных командующих в ВСУ

09.08.2021 19:22

Укринформ

Президент Владимир Зеленский во время пребывания на острове Змеиный представил вновь назначенных командующих в Вооруженных силах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Укринформ.

Как отмечается, Президент заслушал доклад командующего Военно-морских сил ВСУ о морской ситуации в зоне ответственности, а также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в ВСУ.

«Моими указами назначены на должности: командующий Воздушных сил – генерал-майор Николай Олещук, командующий десантно-штурмовых войск – полковник Максим Миргородский», – сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что полковник Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он – первый участник войны на Востоке Украины, стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

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«Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующий оперативного командования «Юг»- генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий оперативного командования «Восток» – генерал-майор Олег Микац, командующий оперативного командования «Запад» – полковник Сергей Литвинов, заместитель начальника Генерального штаба – полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное сейчас в нашем подходе, все они имеют боевой опыт», – подчеркнул Президент.

Он отметил, что генерал-майор Ковальчук имеет звание Героя Украины, награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого. Во время активных боев на Востоке он командовал 80-й аэромобильной бригадой, является участником обороны Луганского аэропорта. Был дважды ранен.

Генерал-майор Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом «За мужество» III степени.

«Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины», – убежден глава государства.

Указы о назначении Олещука и Миргородского обнародованы на сайте Президента.

В то же время другим указом от должности командующего Воздушных сил ВСУ уволен Сергей Дроздов.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский совершает рабочую поездку в ​​Николаевскую и Одесскую области.

По материалам: Укринформ