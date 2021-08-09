У Зеленского ответили на обвинения Лукашенко в «подготовке боевиков против Беларуси»

У Зеленского ответили на обвинения Лукашенко в «подготовке боевиков против Беларуси»

09.08.2021 19:35

Укринформ

Президент Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы направляют в Беларусь.

Об этом заявил пресс-секретар главы Украинского государства Сергей Никифоров, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Президента.

«Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными», – сказал Никифоров.

Он отметил, что усилия украинской власти направлены на укрепление безопасности в стране и возвращение временно оккупированных территорий.

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По мнению Никифорова, необоснованные заявления Лукашенко имеют целью отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются по сей день.

«Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно урегулировать только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости по нему пойти », – заявил он.

По словам пресс-секретаря, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

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«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут, это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества », – отметил Никифоров.

Как сообщал Укринформ, ранее Александр Лукашенко на пресс-конференции обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков против Беларуси.

В Минске 9 августа к годовщине президентских выборов проводится так называемый "Большой разговор с президентом", Лукашенко встречается с журналистами и представителями общественности.

По материалам: Укринформ