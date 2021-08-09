Вопрос, может ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен в принципе – посол Великобритании

Вопрос, может ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен в принципе – посол Великобритании

09.08.2021 11:29

Укринформ

Вопрос, может ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен в принципе, но сначала нужно выполнить много работы в направлении институциональных реформ, которых требует членство.

Как передает Укринформ, об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью ВВС News Украина.

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно", – сказала Симмонс.

Она добавила, что разговоры об этом с украинской стороной "происходят регулярно, а сдвигов нет».

По словам Симмонс, одна из ее задач как посла контактного посольства НАТО заключается в том, чтобы вести диалог с Украиной, поддерживать и помогать ей на пути к членству.

Дипломат отметила, что с вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО – "все хорошо, и прогресс очевиден", но в отношении институциональных реформ, которых требует членство, остается много работы.

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"Одна из них – институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс. В дополнение, статус "Партнера расширенных возможностей" и План действий по членству четко гласят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", – напомнила Симмонс.

Как сообщал Укринформ, главы государств и правительств НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе подтвердили решение Бухарестского (2008 года) саммита о том, что Украина станет членом НАТО, а также твердую поддержку права Украины самостоятельно решать свое будущее без внешнего вмешательства.

По материалам: Укринформ