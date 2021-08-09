Новый посол Израиля начал работу в Украине

09.08.2021 16:44

Укринформ

Новый посол Израиля в Украине Михаил Бродский вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрию Сенику.

Как передает Укринформ, об этом сообщило в Твиттере посольство Израиля в Украине.

"Стороны подтвердили взаимный настрой на сотрудничество и партнерство Израиля и Украины", – отметили в посольстве.

Ранее Бродский написал в Твиттере, что для него большая честь стать новым Послом Израиля в Украине.

"С нетерпением жду возможности еще больше наладить отношения между Украиной и Израилем на основе взаимного уважения, равенства и беспроигрышного сотрудничества", – заверил дипломат.

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Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге, а в 1990 году вместе с семьей иммигрировал в Израиль. Окончил Тель-Авивский университет, где получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности.

С 2002 года на дипломатической работе. В 2003-2008 гг. – пресс-атташе посольства Израиля в России и политический атташе посольства Израиля в России. Занимал также должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне и посла Израиля в Казахстане.

В 2021 году Бродский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Украине. Его предшественник Джоэль Лион работал послом Израиля в Украине в 2018-2021 годах.

Фото: Фейсбук Michael Brodsky

По материалам: Укринформ