НАБУ не получило от СБУ «записей Медведчука» – Сытник

09.08.2021 14:34

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро на свой запрос не получило от Службы безопасности записей телефонных разговоров, которые приписывают нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, где он якобы обсуждает вопрос передачи ему части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление».

Об этом сказал директор ведомства Артем Сытник во время брифинга "Презентация отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года" в Укринформе.

"Увы, нет. Я надеюсь, что мы когда-нибудь их получим. Я напомню, в связи с чем был этот запрос. Это был запрос по делу, которое связано с трубой. По нашему мнению, то, что мы услышали в расследовании, оно связано с событиями в деле, и поэтому мы сделали этот запрос", – сказал Сытник.

Как сообщал Укринформ, журналисты Bihus.info обнародовали записи разговоров якобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

5 мая НАБУ завершило расследование действий эксперта, на основании заключения которой суд отказал в признании права собственности за государством на часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление».

По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверное заключение, послужившее основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ривненской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара – Западное направление» за государством.

Детективы установили, что эксперт сознательно изложила заключение в интересах частного предприятия. Таким образом, ООО «ПрикарпатЗападтранс» на основании судебного решения, которое базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктпровода «Самара – Западное направление», имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение.

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Подозреваемой сообщили о подозрении в феврале 2021 года.

В том же месяце Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП наложил арест на имущество комплекса расположенного на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода. Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.

16 апреля 2021 года АРМА выбрало управляющим для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" АО "Укртранснафта".

СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ по финансированию терроризма.

21 февраля Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс", введя в действие решение СНБО от 19 февраля.

23 февраля Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества и инфраструктуры стратегического нефтепровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала им мероприятий по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".

По материалам: Укринформ