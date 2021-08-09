Меркель планирует посетить Украину 22 августа

09.08.2021 13:17

Укринформ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа.

Об этом пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа», – написал Никифоров.

Читайте также: Меркель считает «хорошим» для Украины соглашение Германии и США о Nord Stream 2

По его словам, руководство Украинского государства планирует обсудить с Меркель темы, связанные с безопасностью, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

Как сообщал Укринформ, Зеленский и Меркель последний раз встречались 12 июля в ходе официального визита Президента Украины в Германию.

По материалам: Укринформ