Кулеба рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом

Кулеба рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом

09.08.2021 00:16

Укринформ

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, запланированного на 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов: политический, экономический и вопросы касаемо безопасности.

Об этом в воскресенье, 8 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24, передает Укринформ.

По словам дипломата, в политическом блоке стороны обсудят стратегическое партнерство.

"У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача", — заявил министр.

Читайте также: Кулеба: Количество участников учредительного саммита Крымской платформы возросло до 33

Он добавил, что вторым блоком вопросов будет безопасность.

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный", — заявил Кулеба.

Читайте также: Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы Nord Stream 2

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, в частности американских инвестиций в Украину. Кулеба отметил, что наша страна намерена заявить о готовности к увеличению доли американских инвестиций в экономику.

"Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны", — добавил Кулеба.

Читайте также: Кулеба: Украина – одна из немногих тем, которая объединяет обе партии в Конгрессе США

Напомним: 4 – 5 августа Ермак и Кулеба совершили поездку в Вашингтон в рамках подготовки визита в США Президента Владимира Зеленского, который состоится в конце августа.

По материалам: Укринформ