В Украину прибыл новый посол Израиля

08.08.2021 19:48

Укринформ

В Украину прибыл новый посол Израиля Михаэль Бродский.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает посольство Израиля в Украине.

"Сегодня дипломаты Посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаэля Бродского. Дипломаты поделились настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество", – говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, правительство Израиля одобрило назначение на должность посла в Украине дипломата Михаэля Бродского.

Его кандидатуру согласовали на должность посла Израиля в Украине в ноябре прошлого года.

Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль, где получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.

Дипломатическую карьеру начал в 2002 году. В 2003-2008 годах работал пресс-аташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы.

В 2009-2013 занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 годы работал послом Израиля в Казахстане.

По материалам: Укринформ