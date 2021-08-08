В Украину прибыл новый посол Израиля
В Украину прибыл новый посол Израиля
08.08.2021 19:48
Укринформ
В Украину прибыл новый посол Израиля Михаэль Бродский.
Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает посольство Израиля в Украине.
"Сегодня дипломаты Посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаэля Бродского. Дипломаты поделились настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество", – говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, правительство Израиля одобрило назначение на должность посла в Украине дипломата Михаэля Бродского.
Его кандидатуру согласовали на должность посла Израиля в Украине в ноябре прошлого года.
Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль, где получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.
Дипломатическую карьеру начал в 2002 году. В 2003-2008 годах работал пресс-аташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы.
В 2009-2013 занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 годы работал послом Израиля в Казахстане.
По материалам: Укринформ