РФ ответственна за гуманитарный кризис на оккупированных территориях Грузии – МИД

Заявление

08.08.2021 12:24

Укринформ

Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с 13-ой годовщиной вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии, опубликованном на сайте МИД.

В заявлении отмечается, что в результате наглой захватнической политики РФ, которая систематически игнорирует нормы международного права, суверенные территории Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия – длительное время находятся под российской оккупацией.

"Украина в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами", – подчеркивается в заявлении.

В МИД заявляют, что РФ несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций, и призывают международное сообщество оказать давление на Российскую Федерацию в целях выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывод воинских подразделений с оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии – и осуществление других мероприятий по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий.

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Как сообщалось, в августе 2008 года Россия спровоцировала войну в Грузии, в результате которой российские войска при поддержке сепаратистских формирований Южной Осетии и Абхазии захватили значительную часть территории Грузии, подвергли бомбардировке грузинские города, военные объекты и порты. Боевые действия удалось остановить только после международного вмешательства. По достигнутым договоренностям, Россия должна была вывести свои войска с территории Грузии до 1 октября 2008 года.

В то же время после войны 2008 года Россия признала «независимость» самопровозглашенных «республик» Южной Осетии и Абхазии.

Парламент Грузии принял постановление «Об оккупации Российской Федерацией территорий Грузии». Правительство Грузии приняло долгосрочную стратегию мирного возвращения оккупированных территорий. Большинство стран мира признает Абхазию автономной республикой в ​​составе Грузии.

По материалам: Укринформ