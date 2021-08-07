Убийство Виталия Шишова: кем, кому и зачем подан этот сигнал?

05.08.2021 12:28

Укринформ

Ответ на эти вопросы однозначен: Лукашенко и его опричниками; белорусскому народу; чтобы боялись и «не дергались»

Сразу установим границы для наших рассуждений в этой истории, абсолютно логичные, в первую очередь – морально-этические: мы и близко не беремся определить, кто именно заказчик этого преступления – слишком мало информации сейчас в публичной плоскости. Но очертить напрашивающиеся вопросы и предложить ответы не только по конкретному факту трагедии, а вообще – по тенденции – надо не откладывая.

Итак – кем был, что делал в Украине и что могло произойти с 25-летним белорусским активистом Виталием Шишовым?

Обычный протестующий

Оказывается, шо Виталий Шишов – фигура знаковая и очень характерная. Он родился в 1995 году в Гомельской области, работал в IT-сфере, каких-то подтверждений его политического активизма внутри Беларуси до августа-октября прошлого года по открытым источникам не обнаружено. То есть и возраст, и профессия – о том же, что это человек нового времени, не пригодный к существованию в координатах, которые пытается задать белорусскому народу диктатор Лукашенко, взбешенный ввиду очевидной перспективы потери власти. Массовые протесты против режима после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года действительно стали моментом истины для многих в Беларуси. И Виталий Шишов был характерным и ярким представителем этого поколения протеста против Лукашенко.

Символично, что протестовал он (и не только он) против автократа, который удерживает власть в стране всю жизнь Виталия, ведь Лукашенко стал президентом еще до рождения, в 1994-м. И это – однозначный приговор «лукашизму»: против него в прямом смысле пошли дети его времени, а значит – это борьба будущего и жизни против прошлого и смерти. К сожалению, далеко не всегда жизнь побеждает сразу, а для ее победы тоже часто проливается кровь и кладутся на алтарь жертвы. Доказательства этой жестокой истины – тысячи истязаемых в СИЗО на Окрестина в Минске, такие же тысячи беженцев из Беларуси за этот год, судьба Романа Протасевича и Софии Сапеги и – прямо сейчас – демарши белорусских спортсменов, которые отказываются возвращаться на родину с Олимпиады в Токио.

Виталий Шишов не стал раскрученным «лицом» протестных акций, потому что организовал их не в столичном Минске, а в своем родном Гомеле. Впрочем, сам факт его выезда из Беларуси подчеркивает размах репрессий режима самозванца Лукашенко: протест решили обезглавить на уровне не только его лидеров в центре, но и полностью «зачистить» его, в регионах – тоже, разрушив до земли все, что выросло на поле протеста ,.

Что делал Виталий Шишов в Украине, чем он мог быть опасен для белорусского режима, кстати, может и не только для него? После отъезда с родины, а Виталий и его девушка Божена Жолудь, стали представителями эмиграции специалистов IT-сектора Беларуси, которым в Украине были предложены условия упрощенного приема, Виталий работал программистом. Но не оставил политики: он участвовал во всех акциях у белорусского посольства в Киеве, привлекавших внимание к репрессиям на родине. Понятно, что эта протестная активность не могла не привлечь внимание белорусского КГБ – «конторы глубокого бурения» (мем советских времен. – Ред.).



Акция памяти Виталия Шишова под посольством Беларуси в Киеве

В декабре 2020-го Виталий стал одним из основателей общественной организации «Белорусский дом в Украине» (БДУ), созданной с целью координации действий белорусских политэмигрантов, проведения протестных акций и – создания информационной базы для тех, кто уехал из Беларуси и находится в Украине . Вот этот последний пункт деятельности надо объяснить: по словам представителей БДУ, одним из профилей деятельности Виталия Шишова, имевшего соответствующую подготовку, была верификация сведений о беженцах, пересекающих границы Украины, и, внимание! – выявление среди них потенциальных агентов белорусских спецслужб.

Как сообщил в комментарии телеканалу «Украина 24» представитель БДУ Юрий Щучко, «Виталий в том числе занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой. В более частном смысле. И да, мы знали, что нас охотятся». Кстати, согласно заявлению БДУ в Телеграмме, угрозы о деятельности как всей организации, так и лично Виталию не раз поступали. И соответствующие заявления украинским правоохранителям якобы подавались, но каких-то действий в защиту белорусских иммигрантов не было предпринято. В полиции факт таких обращений опровергают.

Добавим, что именно Виталий Шишов был автором телеграмм-канала «Тихари на экспорт», где, собственно, и обличал агентов белорусских спецслужб, уже переехавших в Украину. Их, кстати, по словам Юрия Щучко (он ссылается на частные сведения из разговоров с представителями украинских спецслужб) становится в Украине все больше.

Итак, картина становится более или менее понятной. Трагический итог – пока в факте нахождения тела Виталия Шишова на окраине Киева в лесу, куда он пошел утром 2 августа на пробежку.

Сейчас главное – не утверждать что-то, а собрать все факты, какие возможно, вместе

Разумеется, мы не дадим какой-то «однозначной» или «эксклюзивной» версии. Потому что сейчас анализировать можно только имеющиеся факты. А они просты: человек, который выехал из своей страны на территории другой страны, вел обличительную деятельность против диктаторского и аморального режима своей страны. Очевидно, что учитывая сущность политического режима в Беларуси, такая деятельность не могла не быть принята «к сведению». Поэтому – то, что Виталий Шишов был «на карандаше» (ну, скажем так мягко) у белорусских спецслужб – это однозначно.

Не секрет и то, что Виталий Шишов действовал в контакте с представителями «Национального корпуса» и структур батальона «Азов», один из руководителей которого, Сергей Коротких – экс-гражданин Беларуси и сейчас имеет украинский паспорт. Такие контакты не могли не делать Виталия еще интереснее для спецслужб, теперь уже не только белорусских, но и российских. Ну, а систематическое разоблачение в публичном пространстве Виталием Шишовым спецслужбистов «под прикрытием» на территории Украины – делало его откровенно опасным.

Итак, это убийство, не особенно стараясь, исполнители попытались выдать за самоубийство. Кто исполнитель и, прежде всего, заказчик? Понятно, что под углом этого преступления должен быть тщательно расследован очевидный факт существования сети агентов белорусских (и не только) спецслужб в Украине. Был ли это определенный заказ именно на Виталия Шишова и приказ поступил откуда-то «сверху», или – это «эксцесс исполнителя», когда агенты тех же спецслужб решили «разобраться» со своим разоблачителем, ведь он угрожал их безопасности?

Что нужно отбросить сразу – это весь этот бред про «сакральную жертву» и провокацию во годовщину начала протестов в Беларуси, ведь 9 августа – уже близко.

Именно этот фактор свидетельствует совсем о другом: белорусские спортсмены на Олимпиаде, политзаключенные внутри Беларуси (а одну из лидеров протеста – Марию Колесникову на днях начали судить закрытым судом в Минске), политэмигранты, бежавшие из страны – все равно не чувствуют себя в безопасности. С одной стороны – это очевидная сущность любого диктаторского режима, с другой – нужно принимать во внимание конкретные обстоятельства режима Лукашенко, который пытается любой ценой сохранить власть, учитывая возрастающее давление России на него.

Что касается трагической судьбы Виталия Шишова – нужно не только помянуть его душу, но и напомнить себе: борьба за свободу может стоить жизни в прямом смысле.

Вечная память Виталию Шишову.

Виктор Чопа, Киев

По материалам: Укринформ