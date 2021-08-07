Венецианская комиссия посетит Украину для обсуждения законопроекту о переходном периоде

07.08.2021 20:18

Укринформ

Делегация Венецианской комиссии в сентябре посетит Украину, чтобы обсудить законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила советник вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Юна Потемкина, передает Укринформ.

"В сентябре мы ожидаем первую коммуникацию с Венецианской комиссией, делегацией, которая приедет сюда для детальной коммуникации по нашему законопроекту. И с 1 по 10 октября будет заседание Венецианской комиссии, после которого мы ожидаем уже официальное решение по нашему законопроекту", – сказала Потемкина.

Она подчеркнула, что получение этого вывода крайне важно, поскольку прописанные в законопроекте нормы являются достаточно нестандартными для украинского правового поля. "Поэтому иметь подобную экспертизу – тоже усиление проекта", – отметила Потемкина.

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По ее словам, рамочный законопроект "задает определенный тон, определенные направления для дальнейшего пакета законодательных актов о переходном периоде". А над законами, регулирующими меру ответственности за те или иные правонарушения, работа будет продолжаться.

"Что же касается законов о так называемой ответственности, в которую войдет и амнистия, и потенциально люстрация, об этом гораздо четче мы сможем говорить чуть позднее – в момент, когда все-таки выработается видение, которое войдет в процедуру и потребует отражения в дополнительных законодательных актах", – сказала Потемкина.

Как сообщалось, 4 июня 2021 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников направил правительственный проект Закона Украины «Об основах государственной политики переходного периода» в Венецианскую комиссию для получения экспертного заключения.

4 августа правительство одобрило законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Среди ключевых целей документа – определение базовых принципов деоккупации и реинтеграции; унификация подходов к временно оккупированным частям Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Документ предлагает закрепить на уровне закона определение РФ как государства-агрессора и оккупанта. Кроме того, он вводит такие понятия, как переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и т. п.

По материалам: Укринформ