В ОП объяснили, какие возможности дает закон о работе Высшего совета правосудия

03.08.2021 20:09

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон о порядке избрания и назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности ее дисциплинарных инспекторов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Учитывая запрос общества на справедливость, документ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» № 1635-ІХ призван создать необходимую законодательную основу для эффективной реформы судебной системы, говорится в сообщении.

Кроме того, принятие закона является важным для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, а также для получения Украиной макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

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Документ учитывает рекомендации Венецианской комиссии от 9 октября 2020 года относительно реформы судебной системы.

Так, закон совершенствует порядок избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) для обеспечения независимости судебной ветви власти, назначения добродетельных и высокопрофессиональных судей, а также соблюдения норм профессиональной этики в деятельности судей. В частности, определяются конкурсные принципы отбора кандидатов для назначения членом ВСП.

Документ предусматривает создание Этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения на должности членов ВСП.

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В состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины; один человек, предложенный президиумом Национальной академии правовых наук Украины.

Для успешной реализации судебной реформы, начатой ​​Президентом, закон содержит положение, согласно которому Этический совет в течение шести месяцев со дня его создания должен оценить соответствие критериям профессиональной этики и добродетели членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), назначенных до вступления в силу данного закона. По результатам такого одноразового оценивания Этический совет может рекомендовать органу, назначившему члена ВСП, освободить его.

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Также в документе определен порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и полномочия.

Для полной реализации положений этого документа Зеленский подписал связанный с ним Закон «О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия» № 1636-ІХ.

Согласно документу, за невыполнение законных требований Высшего совета правосудия, члена ВСП или дисциплинарного инспектора ВСП о предоставлении информации, судебного дела (его копии), рассмотрение которого закончено, предоставление заведомо недостоверной информации или несвоевременное предоставление такой информации предполагается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законы вступают в силу на следующий день после их опубликования.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 14 июля приняла законы "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" и "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

По материалам: Укринформ