Рейтинги, которые нам подсовывают, или Чьи рога оттуда торчат

02.08.2021 11:52

Укринформ

Социологические опросы обычно помогают трезво взглянуть на общество, в котором мы живем, но иногда вызывают большое удивление

Об исследовании группы «Рейтинг», опубликованных неделю назад, написано уже очень много, но надо больше. Почему? Исследование как исследование, таких немало. Но насколько корректно вообще ставить вопрос в виде развернутой (да еще и скомбинированной из двух разных выступлений. – Ред.) "не цитаты» российского диктатора? Почему украинцы должны отвечать на то, что говорит Путин? Кто он для нас такой? Это во-первых. А во-вторых, согласно этому опросу, 55% украинцев не разделили старой имперской мантры про «один народ», но 41% будто бы ее разделяют…

Откуда взялись эти 41%? Могло ли их не быть при такой истории, которую пришлось пережить Украине за последние три с половиной века?

Вы нам говорили…

Федор Достоевский в своем «Дневнике писателя» за 1873 год описывает случай: он шел по улице, а впереди него – группа рабочих, немилосердно сквернословивших. Писатель не выдержал, обогнал их и спросил: «Не стыдно вам? Вот я насчитал, вы всего десять шагов прошли и шесть раз сказали слово… », и Достоевский произнес то самое употребимое ругательство, с помощью которого щедро «общались» пьяненькие рабочие. Те в ответ засмеялись и ответили: «А зачем ты его седьмой раз повторил, если у нас шесть насчитал?»

Так у нас и с цитированием Путина получается. С его давно надоевшим «одним народом».

«Согласны ли вы с тем, что «русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству»»? Вот так взяли и повторили «на ушко» каждому опрошенному. Будто от самого главы государства, которое развязало и ведет – восьмой год подряд – войну против нас на всех фронтах – военном, дипломатическом, культурном. Нужно ли заставлять человека выбирать между «да» и «нет» в вопросе, где ответ один и несомненный – «нет!».

Кто эти 41%? Что они пережили? Какой была история их рода? Имеем ли мы право их осуждать? Похоже, мы должны, скорее, сочувствовать амнезии, вопиющему незнанию собственной истории, нежеланию знать правду – о себе, о своем народе, о государстве, в котором живут. Что делать? Терпеливо продолжать рассказывать правду.

А с историей у нас дела печальные: 18% проходивших в этом году ВНО по истории Украины, не сдали тест. 35899 украинских детей провалили экзамен по истории Украины. Ежегодно эта цифра почти стабильна, она фактически не снижается, а должна! Это не пенсионеры, которые ничего, кроме телевизора знать не хотят, это – дети. Их научили. Не заинтересовали. И они пойдут во взрослую жизнь – чистыми листами, на которых кто что захочет, то и будет писать.

Украинцы в заложниках российского мифа

Когда же появился миф о двух «братских» народах?

Московия, а затем Российская империя, а затем и советская Россия, с самого начала занималась мифотворчеством и не гнушалась для этого никакими методами, а денег и средств – не жалела и не жалеет.

Начал фальсификацию истории Петр I. И это правда, что подвигли его на это некоторые из киевских попов и профессоров. Феофан Прокопович первым вывел тезис о «триедином российском народе», составленном из «великороссов, малоросов и белорусов». И это только сейчас, с высоты прошло трех с половиной веков, в подробностях видна ее несложная конструкция. Это было время, когда имперство, как модель государственного устройства, было в моде по всему миру. А Прокоповичу надо было подвести фундамент под имперский проект Московии. Это теперь науки, кроме истории – от языкознания до генетики – точно утверждают: разные мы народы. И пользуясь логикой Прокоповича можно назвать «одним народом» французов и немцев, которые в средневековье вместе жили в католической империи Карла Великого. Поскольку из всех объединительных мотивов – первым номером, бесспорно, была религия. Мы с православной Москвой, или с католической Польшей? Какие тут могут быть вопросы?



Феофан Прокопович

Петру І идея понравилась. В 1701 году он издал указ об изъятии у порабощенных народов всех письменных национальных достопримечательностей: летописей, хроник, церковных документов, архивов и т.д. Присвоенное взялись переписывать… Но сперва не в таких масштабах, как при Екатерине II. Бывшая немецкая принцесса стала первой великорусской «ура-патриоткой». Указом от 4 декабря 1783 года она создала «Комиссию для составления записок о древней истории преимущественно России» под руководством графа Шувалова. Комиссия, состоявшая из десяти историков, работала в течение 10 лет. Главной ее задачей было то, чтобы за счет переработок летописей, написания новых летописных сводов и других фальсификаций обосновать "законность" присвоение Московией исторического наследия России и создать историческую мифологию Российского государства. Это было весьма ловкое научное мошенничество, в результате которого утверждение о происхождении Русского государства от Византии «Киевской Руси» (такого государства никогда не существовало, была Русь, но абсолютно искусственный термин придумали для того, чтобы отделить «Великую Русь»), которое впервые было озвучено еще при Иване Грозном, окончательно закрепили на уровне официоза.

Имперский миф о том, что Россия наследница Киевской Руси на протяжении всего XIX века распространялся и навязывался с особой настойчивостью, но особого размаха этот процесс приобрел в сталинские времена, правда под несколько иным соусом, но с соответствующими «инструментами»: Голодомор, Гулаг, тотальное уничтожение лучших. Слишком напугалb Москву УНР и Украинской ренессанс 20-х годов.

С начала 40-х годов в идеологически-пропагандистской политике Москвы в отношении Киева на первый план выходит тема Переяславского договора 1654 года. Богдану Хмельницкому, который раньше числился «царским приспешником» и «эксплуататором», начали ставить в заслугу «объединение двух братских народов» и разрешили считать его украинским национальным героем. Мол, мог бы объединиться с кем-то другим, но он сделал правильный выбор, выбрав русский народ. Действовали «изобретательно»: когда зверствами, а когда и хитростью. С одной стороны сталинская «реабилитация» Хмельницкого вроде вернула (официально) украинской исторической памяти национально-освободительную борьбу и государственность, но, вместе с этим, было навязано мнение о Переяславской раде и о «русском старшем брате».



Сталинская «реабилитация» Хмельницкого – за 35 коп.

31 октября 1943 года в «Радянській Україні» появилась статья «Несокрушимый дух великого украинского народа», где главный тезис – в 1654 году Украина образовала с Россией «необратимый братский союз» и вся «история украинского народа – это борьба за воссоединение».

Через год, в октябре 1944 года, в той же «Радянській Україні» выходит передовица «Великая Русь», где по сути речь идет о ведущей роли русского народа, а заканчивается статья словами благодарности великому русскому народу и лично Сталину. В 1945 году, после того, как Сталин, на банкете, посвященном победе во Второй мировой войне произнес тост «за великий русский народ», «Радянська Україна» откликнулась передовицей «Навеки слава тебе, великий русский народ!» Подобные дифирамбы были обязательным атрибутом официальной риторики младших братьев. Таким образом, после войны появилась доминантная нация русские, «младшие братья», а также народы-парии, заклейменные Сталиным как «предатели».

Над продвижением и закреплением этого мифа в СССР работали на всех направлениях: об этом говорили с трибун партийных съездов, об этом обязательно писали во всех СМИ. Об этом рассказывали на собраниях; само собой – в школах, вузах, детских садах… От этого навязывания-внушения некуда было деться: стихи, повести, романы, кино, балет, музыка, выставки, реклама – все работало на миф. Это был идеологический каток чрезвычайной мощи.

Мы должны повторять не чужое, а свое

Жить рядом с империей – большое испытание. Империя, как черная дыра, постоянно стремится расширяться и поглощать. Такова ее природа. Как отмечает Орест Субтельный, «Начиная с ХV века российский экспансионизм был главным фактором истории Восточной Европы и в частности Украины. С 1462 года, когда Московская держава охватывала каких-то 24 тыс.кв.км, до 1914 года, когда Российская империя занимала 23,8 млн.кв. км, то есть одну шестую суши Земли, территория России прирастала со средней скоростью 80 кв.км в день…» Впечатляет, не так ли?

Когда-нибудь будет написан честный учебник по истории украинско-российских отношений, и в нем будут перечислены все войны, все убийства и предательства, все унижения и все притеснения, которые перенесли украинцы от «братского народа» за века. Написанный не ради растравливания украинских ран, а ради знания, ясного понимания того, как на самом деле было, как есть сейчас, чего ждать в будущем. И как предотвратить.

Напомним наиболее вопиющие, наиболее садистские случаи «любви по-русски»:

1169 – разграбление Киева Владимиро-суздальским князем Андреем Боголюбским. Хотя эту дату и нельзя считать первой российско-украинской войной, ведь названий ни Украина, ни Россия тогда еще не было, но это было фактически начало формирования матрицы российско-украинских отношений: нападения, надругательства, грабеж. Тогда из Киева были похищены немало украинских ценностей и святынь, в том числе и чудотворная икона Вышгородской Богородицы, известная ныне как Владимирская.



Крест жертвам Батуринской трагедии на территории Национального историко-культурного заповедника «Гетманская столица»

1708 – уничтожение дотла столицы казацкого государства Батурина – чрезвычайно жестокая карательная акция, даже учитывая далеко не гуманные тогдашние нравы человечества. Тогда россияне под командованием Александра Меншикова вырезали около 15 тысяч человек. Без разбора – стариков, детей, молодых. Город обезлюдел на 40 лет. Всего в 1708-1709 годах погибло почти 30 тысяч казаков, крестьян и мещан – участников антимосковского восстания гетмана Ивана Мазепы.

1776 – как раз в эти дни исполнилось 245 лет с тех пор, как последнего кошевого атамана Войска Запорожского Низового Петра Калнышевского (1691-1803) Екатерина II, чей памятник ныне красуется в Одессе, сослали на Соловки. Калнышевский стал одним из первых украинских политзаключенных и пробыл в российской неволе почти тридцать лет. Кремль умело использовал его для аннексии Крыма, юга Украины, Северного Кавказа (хорошо ведь чужими руками жар загребать), но потом, стоило ему лишь слово сказать против «Новороссии», загремел в соловецкий каземат. После смерти Калнышевского «братья» написали в своем сусальным стиле что-то вроде эпитафии на могильной плите, где говорится про «смиренного христианина», который «познал свои вины».

1709 – разгром Сечи. После того, как казаки во главе с гетманом Иваном Мазепой перешли на сторону шведов, Петр приказал уничтожить Сечь. Кошевой атаман Степаненко писал в письме гетману Ивану Скоропадскому: «…товариству нашему голову лупили, шею на плахах рубили, вешали и иныя тиранскія смерти задавали, и делали то, чего и въ поганстве, за древнихъ мучителей не водилось: мертвых из гробов многих не только из товариства, но и чернецовъ откапывали, головы имъ отсѣкали, шкуры лупили и вешали…»

1775 – Через четыре года будем вспоминать трагическую дату – 250 лет разрушения Запорожской Сечи Екатериной II, которая говорила: «хохлы аки волки в лес глядят…» Она окончательно ликвидировала и Сечь, и любой намек на волю, введя на украинских землях крепостничество.

1918 – Большевистскjt нашествие на Киев. «Эту власть мы несем с далекого Севера на остриях своих штыков и там, где ее устанавливаем, всячески поддерживаем ее силой этих штыков», – так, на удивление правдиво, говорил командующий армией российских большевиков Михаил Муравьев. Символом украинского сопротивления – неравного и отчаянного – стали Круты.

1918-1921 – «Красный террор» начался еще в январе 1918 года – c вторжениz отрядов Муравьева. За первые дни хозяйствования в городе большевиков было расстреляно от 3 до 5 тысяч человек. Вторая большевистская оккупация Киева в феврале – августе 1919 года – это преступления «чрезвычайной комиссии», которой руководил Мартин Лацис. Более 10 тысяч убитых. Тогдашние репрессии украинских «ЧК» поражали своим варварством даже Ленина.

А это – про «русский Крым». Знают ли историю те, кто в 2014 году радостно приветствовал приход «зеленых человечков» и радовался «воссоединению»? Нет, не знают. Заселенные после войны на крымскотатарские земли «новые крымчане» имеют свое представление об истории. Не слышали ни про Розалию Землячку по прозвищу «Демон» и «красная фурия», которая вместе с Бела Куном возглавляла крымскую «чрезвычайку», ни о зверствах матросов… С 1917 по 1921 год в результате большевистского террора население Крыма сократилось более чем на 100 тысяч человек.



Крест жертвам сталинских репрессий в Сандармохе

1937 – Сандармох. Карельское урочище, где были расстреляны 290 представителей цвета украинской интеллигенции: писатели, ученые, политики, художники. Элита нации, чье отсутствие дает о себе знать и сегодня. Невосполнимая потеря, грубо оборванные жизни. А потом – десятилетия забвения, запрет упоминать даже фамилии под угрозой ареста и ссылки. Миллионы крестьян были истреблены во время Голодомора; духовенство – практически все расстреляно или погибло в ссылках… Уничтожалось все живое, все думающее. Слой за слоем. Тщательно и целенаправленно. «Братья» позволили нам только бутафорские подсолнухи, веночки и шаровары.

Вся она – история Украины – состоит из таких черных дат, их зияющих черных провалов, из которых веет холодом и смертью. Живого места нет. И все это навязчивое «братство», замешанное на большой лжи, большом коварстве и большой крови. Но как уже ни стараются «братья», как из кожи не лезут, а эта украинскость, это стремление к свободе – прорастает. И сквозь соловецкие могильные плиты, и бессмертной отавой – на безымянных могилах от Колымы до Саур-могилы. И так – из века в век. Вот это и беспокоит, вот это и зудит каждому кремлевскому вождю, включая нынешнего.

С каких пор «Москва слезам не верит»

Именно поэтому у нас восьмой год подряд продолжается война. На сегодня 13 тысяч погибших, более 30 тысяч раненых. Катастрофа в сердце Европы, которую кто-то пытается обозначить безликим словом «конфликт». Напомним, что за девять лет войны СССР в Афганистане – 15051 погибший военнослужащий. Дело лишь в том, что советские солдаты гибли на чужбине, а сейчас – украинцы – на своей, украинской земле. «Русские братья» позаботились о том, чтобы война была именно в нашем, украинском доме. Чтобы некуда было бежать, некуда было отступать. Или умри, или снова стань рабом в их «братских» объятиях.

И напоследок. Даже это обращение: «брат» – московиты украли и присвоили. В сборнике «Украинские поговорки, пословицы и т.д.» (1864), составленном выдающимся украинским этнографом и фольклористом Матвеем Номисом (1823-1901), можно прочитать: «…на Москві – ребъята, а у нас – брати»; «Ми – браття запорожці», «козацьке братство». Есть там и такое, записанное еще в ХІХ веке: «Нехай що хочуть роблять: я знаю, коли робитиму їм добро, то й вони колись схаменуться». – «Еге! Не вважайте! Сказано: «Москва на сльози не вдаря!…»

Марко Назаренко, Киев

По материалам: Укринформ