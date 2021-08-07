Евгений Марчук: каким он был, к чему стремился и какой потерей стал для страны

Евгений Марчук: каким он был, к чему стремился и какой потерей стал для страны

05.08.2021 19:32

Укринформ

Він не дав Криму відділитися ще в 90-х, він захистив Тузлу, він був чи не найяскравішим переговорником у ТКГ щодо врегулювання на окупованому Донбасі

На 81-м году жизни скончался первый председатель Службы безопасности Украины, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны и секретарь СНБО Евгений Марчук. Как уточнили в СБУ, коронавирусная болезнь обострила хронические заболевания, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность. О Марчуке говорят, что несмотря на почтенный возраст он до последних дней оставался государственным деятелем и любознательным человеком с чрезвычайной жаждой жизни.

Десятки лет опыта в спецслужбах и на государственных должностях

Здесь без формальной биографии не обойдешься, она во многом объясняет Евгения Марчука – выходца из украинского села, офицера советского КГБ, строителя независимого государства. Он родился в начале знакового 1941 года на Кировоградщине. Окончил педагогический институт по специальности "учитель украинского языка и литературы", но ни дня не работал учителем. Он попал на службу в областное управление КГБ – большая удача по тем временам. Позже получил еще и юридическое образование и степень кандидата юридических наук. Вполне советская карьера. Работал в спецслужбах – сначала в УССР, затем в независимой Украине – больше 30 лет. И – да, в советском КГБ он работал в 5-м управлении, которая занималась преследованием диссидентов. Есть свидетельства, что кому-то их них он помог, спас от лагеря, от ссылки. Но мы вправе обобщить: если это правда, то вряд ли это было основным. Это к тому, какой путь Евгению Марчуку пришлось пройти затем – от этой «службистской» данности.

Впрочем, карьера шла по нарастающей. После распада Советского Союза генерал Марчук стал первым главой новообразованной Службы безопасности Украины в 1991-1994 годах. Тогда же, в начале 90-х, начал формироваться образ «позднего Марчука»: его заслугой стала решительная операция по обезвреживанию первого всплеска крымского сепаратизма – это по его инициативе была ликвидирована «сеператистская конституция» и должность президента Крыма. Остается только пожалеть, что не он стоял у рычагов в феврале-марте 2014 года.

Но тогда, в 1993-м, Марчука оценили. Затем он был вице-премьером в нескольких правительствах и премьер-министром с июня 1995 по май 1996-го. Был дважды избран народным депутатом, а в 1999 году принял участие в президентских выборах, набрав в первом туре 8,13% голосов. Даже во второй тур не прошел. Спецоперации, развернутые на выборах против него, сработали эффективно. Но выбранный тогда второй раз президентом Леонид Кучма назначил Евгения Марчука секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

С июня 2003 года по сентябрь 2004-го он занимал должность министра обороны Украины и принимал ключевое участие в урегулировании конфликта вокруг украинского острова Тузла, когда Россия начала строить дамбу к нему через Керченский пролив. Впоследствии Марчук сказал, что если бы был у власти, то не допустил бы аннексии Крыма в 2014-м. И здесь, наверное, надо согласиться с генералом Марчуком.

С ноября 2018 года, уже будучи «глубоко на пенсии», Марчук представлял Украину в минской ТКГ. В одном из последних своих крупных интервью, он очень четко оговаривал, к чему должна быть готова Украина в противостоянии с Россией. В частности, отмечал, что постоянное ожидание нападения истощает Украину. "Путин реализует две цели. Он тренирует всю свою военную машину. В чем же опасность от этого всего? Он может приучить изнурительным длительным состоянием, что якобы все успокаивается. Обнаружив слабые места, в частности со стороны НАТО и прежде всего США, рассчитать, как наиболее эффективно сделать рывок". А еще он говорил, что белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным: "Тот гигантский прессинг, который Россия за последние годы устроила Беларуси с целью полной интеграции в Союзное государство, с их двусторонним Договором времен позднего Ельцина, свидетельствует, что все худшее для нас может произойти. Я глубоко убежден, что в нашей дальнейшей работе мы должны исходить именно из такого сценария. Основания для такого вывода мне дают стремительные изменения в российско-белорусских отношениях. Но, как говорится, без суеты и без паники, понимая при этом, что белорусы как люди в целом относятся к Украине несравненно лучше, чем россияне".

Умел смотреть вперед, за горизонт, генерал армии Марчук. Вечная память …

"Оппоненты понимали глубину его знаний и даже побаивались"

Владимир Фесенко, политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента»:



Марчук – одна из ключевых фигур украинской политики 1990-х и 2000-х годов

Евгений Кириллович – это безусловно один из отцов основателей современного украинского государства. Он внес огромный вклад в решение ключевых проблем. Это были проблемы, связанные с разделом имущества, черноморского флота. Евгений Кириллович огромную роль сыграл в нейтрализации первой попытки захвата Крыма – так называемой "мешковщины». Тогда оперативные, решительные и эффективные действия всех наших институтов сыграли решающую роль. Это, кстати, урок на будущее: когда государственные институты работают оперативно, когда есть люди, которые знают, как реагировать, тогда можно решать проблемы вроде 2014 года.

Марчук – безусловно, одна из ключевых фигур украинской политики 1990-х и 2000-х годов. Позже он по разным причинам, в частности из-за состояния здоровья, отошел от политической активности, но потом, даже в почтенном возрасте, когда страна позвала, он тоже сыграл огромную роль в переговорном процессе в Минске. Это был очень сложный процесс, но его уважали все: и участники нашей делегации, и зарубежные переговорщики, и оппоненты. Последние понимали глубину его знаний и даже опасались, потому что он глубоко знал детали политико-экономической и военной ситуации, а также экологические проблемы Донбасса и мог говорить очень конкретно по каждому вопросу. Думаю, что Евгений Кириллович Марчук заслуживает место в символическом пантеоне основателей украинского государства".

«К сожалению, его системность, масштабность и открытость к инновациям, нация не разглядела в 1999-м…"

Игорь Кабаненко, вице-адмирал, экс-первый заместитель главнокомандующего ВМС Украины:



Марчук – генерал армии

“В Украине не было и нет государственной фигуры такого масштаба – в разные времена главы правительства, Службы безопасности Украины и Минобороны, руководителя Международного секретариата по безопасности и гражданского сотрудничества между Украиной и НАТО, уполномоченного представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, народного депутата и генерала армии Украины, в то же время очень открытого и простого в общении человека, который всегда глубоко профессионально и в то же время бескорыстно действовал, беспокоился и переживал за судьбу нашего государства и его граждан. На его долю выпали испытания непростых времен, в которых он всегда демонстрировал мужество, достоинство и честь.

Он всем сердцем любил Украину. На любых площадках внутри нашего государства и за ее пределами Евгений Кириллович достойно и профессионально отстаивал его интересы и никогда не ставил личное выше государственного – эта особенность характера отличает его от многих других политиков. К огромному сожалению, эту и многие другие его государственные черты, таких как системность, масштабность и открытость к инновациям, нация не разглядела в 1999-м…

Он всегда заботился о развитии Вооруженных Сил Украины и, в частности, ее Военно-Морских Сил. Знаю об этом из личного опыта, как человек, получивший от Евгения Кирилловича погоны контр-адмирала – первое высшее офицерское военно-морское звание.

Огромное счастье иметь такого Учителя. Школа Марчука – это школа государственной и жизненной мудрости. Его советы, немногословные, всегда профессионально емкие и содержательные, но с акцентом на крайне важных деталях – он всегда замечал важное.

Он был и останется лидером и государственником с большой буквы, в то же время человеком, который никогда не переступал через нравственные барьеры. "Как бы это сделал и посоветовал Евгений Кириллович?" – откровенный ответ на этот внутренний вопрос всегда позволяет держать правильный курс в той или иной непростой ситуации. И нам всем предстоит еще много сделать, чтобы соответствовать словам: я лично знал, дружил и учился у Евгения Кирилловича…"

"Он чуть ли не единственный приезжал заранее в Минск, чтобы ознакомиться со всеми директивами МИД"

Ирина Геращенко, народный депутат, Уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях в 2014-2019 годах:



"…если не хотел отвечать на вопросы – никогда не лукавил"

“С Евгением Марчуком я познакомилась, когда работала политическим журналистом, а он занимал высокие должности в украинской власти. Он всегда был очень желанным ньюсмейкером. Потому что был ярким, интересным, всегда дарил новости, а если не хотел отвечать на вопросы – никогда не лукавил, его фирменный ответ был "No comments". Как журналист я помню, что он никогда не изменял своей политической позиции, всегда жестко отстаивал необходимость евроатлантического курса Украины и выступал за сильную армию.

Но теснее мы сотрудничали уже в формате Трехсторонней контактной группы, где Евгений Марчук сначала представлял Украину в подгруппе сферы безопасности, а затем возглавил нашу делегацию. Он был большим государственником и преданным своей стране профессионалом. Меня всегда искренне удивляло и восхищало, как он готовился к этим трудным переговорам и чуть ли не единственный приезжал заранее в Минск, чтобы ознакомиться со всеми директивами российского МИД, картами их Минобороны, чтобы быть на равных с россиянами. Евгений Кириллович обладал чрезвычайной жаждой жизни. Он единственный из нашей делегации посетил все музеи Минска. Для нас он был экспертом по культурной жизни Минска. К примеру, он нам рассказал, что Национальную библиотеку и театр оперы и балета возглавляют выходцы из Украины. Он записал на мобильный экскурсии в нескольких литературных музеях и включал их нам, чтобы и мы послушали. Он был человеком с прекрасным чувством юмора и самоиронией, что редко случается в украинском политикуме. А еще у него был идеальный английский.

Минский процесс был очень тяжелым, и в парламенте было порой трудно найти голоса, в том числе для "Закона об особенностях местного самоуправления". Мудрость и открытость Евгения Кирилловича сделали большое дело. Многие депутаты говорили, что позиция Марчука и его мнение важны, а его опыт позволял нам координировать усилия, чтобы выйти на важные решения по поддержке Минского процесса в парламенте.

У него было интересное хобби. Даже на тяжелых переговорах, в депрессивных часто помещениях, где проходили переговоры, он находил что-то такое, что замечал его острый глаз, и фотографировал.

Я очень счастлива, что в моей жизни был этап такого сотрудничества с Евгением Марчуком, который был примером профессионализма и служения государству. Если речь шла о том, что мы можем помочь нашей армии, которая получила передышку, если мы можем освободить заложников, то его даже болезнь не останавливали. Поэтому это очень тяжелая потеря".

Юлия Горбань, Киев

По материалам: Укринформ