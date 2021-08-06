Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

05.08.2021 15:52

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности» № 1686-ІХ.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт Президента.

"Документ имеет цель снизить риск аварий на объектах повышенной опасности (ОПО), а также согласовать законодательство Украины с правовым полем Европейского Союза", – говорится в сообщении.

В частности закон уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов повышенной опасности – 1, 2 или 3 класса.

Документ отменяет декларации безопасности на ОПО. Однако операторы объектов повышенной опасности 1 и 2 классов самостоятельно определяют и утверждают политику предотвращения аварий на этих объектах и ​​предоставляют ее Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, а также готовят и подают отчет о мерах безопасности на объектах, которые они эксплуатируют.

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Операторы разрабатывают планы локализации и ликвидации аварий и их последствий для каждого своего объекта повышенной опасности. Такие планы пересматриваются не реже чем раз в три года.

Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления разрабатывают внешние планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на ОПО 1 класса и последствия которых могут выйти за пределы этого объекта.

В законе также определен порядок действий в случае возникновения аварии на объекте повышенной опасности. Среди прочего предполагается, что оператор ОПН обязан самостоятельно приостанавливать деятельность производства, на котором произошла авария.

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Кроме того, документ совершенствует механизм координации между соответствующими органами надзора с учетом полномочий компетентного органа, а также процедуры предоставления информации после несчастного случая на ОПО.

Закон вступает в силу через один год со дня опубликования, кроме пунктов 3 и 4, которые вступают в силу в день публикации.

Как сообщал Укринформ, 15 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности". За это проголосовал 291 народный депутат.

По материалам: Укринформ