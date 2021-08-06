Зеленская считает, что первой леди нужен официальный статус

06.08.2021 13:33

Укринформ

Если есть запрос общества на деятельность первой леди, логично, чтобы существовал официальный формат.

Об этом в интервью изданию "Фокус" сказала жена Президента Елена Зеленская, передает Укринформ.

"Во время личных встреч с женами президентов других стран мы это обсуждали. У многих из нас та же реальность: есть деятельность, но мало понятных возможностей и правил, которыми мы можем пользоваться. Если у общества есть запрос на деятельность первой леди, было бы логично, если бы существовал официальный формат, как эту деятельность осуществлять. Например, есть Хартия жены президента во Французской Республике, которая создана для Брижит Макрон. Есть отдельный офис жены президента в Белом доме", – сказала Елена Зеленская.

Она добавила, что в Украине было бы достаточно отделить несколько работников Офиса Президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди.

"Сейчас мне периодически помогают. Но эти люди остаются сотрудниками Офиса Президента, я не могу рассчитывать на все их время", – сказала Зеленская.

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Как сообщал Укринформ, в Киеве 23 августа, накануне Дня Независимости Украины, состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие организовано по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

По материалам: Укринформ