НАБУ завершило следствие относительно экс-судьи Чауса

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06.08.2021 20:18

Укринформ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Укринформ.

«Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 августа стороне защиты были открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия экс-судьи квалифицированы по ч. 4 ст.368 УКУ («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом, сопряженное с вымогательством»).

«Подозреваемого вызывали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время от дачи показаний он отказался. Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта, прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления», – пояснили правоохранители.

Отдельно в НАБУ, «учитывая общественный резонанс», опубликовали фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий, которые осуществляли НАБУ и САП в рамках расследования вымогательства и получения неправомерной выгоды Чаусом.

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Как сообщал Укринформ, в августе 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове. Третьего апреля этого года адвокат Чауса Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила Чауса в центре Кишинева.

30 июля ряд украинских СМИ сообщили об обнаружении Чауса в селе в Винницкой области – якобы житель села Мазуровка сказал полиции, что Чаус находится в этом населенном пункте.

После этого полиция задержала экс-судью, но его позже якобы "перехватили" сотрудники СБУ и вывезли в неизвестном направлении.

Впоследствии в СБУ заявили, что "не похищали" Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий, поскольку расследуют похищение экс-судьи и незаконную переправку его через государственную границу.

Со своей стороны НАБУ настаивало на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

1 августа адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что нашел своего подзащитного и что в данный момент тот находится под защитой СБУ и получает медицинскую помощь.

Он заявил, что его подзащитный Чаус имеет два статуса – подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ о вероятной взятке, и потерпевшего по делу о похищении, которое расследует СБУ.

3 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало СБУ доставить экс-судью Николая Чауса в Высший антикоррупционный суд 4 августа для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также 3 августа в НАБУ сообщили, что детективы НАБУ задержали бывшего судью Чауса в столичной больнице «Феофания».

Ранее в ВАКС сообщили, что 1 августа в суд от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева. В тот же день ВАКС начал рассмотрение ходатайства, однако в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа.

4 августа ВАКС отправил Чауса под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Со своей стороны адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что защита Чауса будет подавать апелляцию на это решение ВАКС.

По материалам: Укринформ