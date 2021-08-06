На саммите первых леди и джентльменов часть гостей будут присутствовать онлайн – Зеленская

На саммите первых леди и джентльменов часть гостей будут присутствовать онлайн – Зеленская

06.08.2021 13:31

Укринформ

На саммите первых леди и джентльменов в Киеве 23 августа часть гостей будет присутствовать физически, часть – онлайн.

Об этом рассказала супруга Президента Елена Зеленская в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.

"Часть гостей будет физически в Киеве, часть присоединится онлайн, несколько запишут для нас видеообращение о намерении присоединиться в дальнейшем. Думаю, коллеги из стран Балтии точно будут: Литва, Латвия, Эстония", – сказала она.

Кроме того, Зеленская отметила, что в саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты, и представители международных организаций.

По ее словам, основными темами встречи будут здравоохранение, образование, равные возможности в новых условиях.

"Самая актуальная тема во всем мире – постковидная реальность. Мир изменился, мы столкнулись с кризисом, и сейчас новая реальность требует новой системы координат. Об этом будем говорить на встречах", – подчеркнула Зеленская.

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По ее убеждению, саммит первых леди и джентльменов – это событие нового типа в контексте мировой гуманитарной политики и дипломатии мягкой силы. Зеленская отметила, что стремится создать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах.

Как сообщал Укринформ, в Киеве 23 августа, накануне Дня Независимости Украины, состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие организовано по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

По материалам: Укринформ