Маркарова сообщила, что подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую

Маркарова сообщила, что подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую

06.08.2021 09:18

Укринформ

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что подготовка визита Президента Владимира Зеленского в США выходит на финишную прямую.

Как передает Укринформ, об этом Маркарова написала в Фейсбуке.

"Пока Киев спал, мы провели на самолет в Киев министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака после двух чрезвычайно интенсивных дней в Вашингтоне", – рассказала Маркарова.

По ее словам, очень хорошие содержательные встречи состоялись с советником Президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"В приоритете – подготовка визита Президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с Президентом США Джо Байденом 30 августа. Наша цель – углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами для защиты суверенитета и территориальной целостности, в повышении безопасности в Украине и регионе, увеличении нашей военной способности, ускорении трансформации Украины в современную, экономически сильную демократическую страну ", – отметила Маркарова.

Также состоялись встречи с друзьями Украины в Конгрессе, членами украинского кокуса – влиятельными сенаторами: Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викером, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардиным и конгрессменом Бредом Шерманом, с которыми обсудили широкий круг вопросов и еще раз обозначили общие планы, основанные на прочной двухпартийной поддержке Украины.

Отдельно встретились с представителями ведущих информационно-аналитических центров Вашингтона.

"Как сказал министр, теперь у нас будет три недели «тихой дипломатии», когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией обсужденных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита №1", – подчеркнула Маркарова.

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Как сообщал Укринформ, 4 – 5 августа Ермак и Кулеба совершили поездку в Вашингтон в рамках подготовки визита в США Президента Зеленского, который состоится в конце августа.

По материалам: Укринформ