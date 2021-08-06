Кулеба: Украина – одна из немногих тем, которая объединяет обе партии в Конгрессе США

Кулеба: Украина – одна из немногих тем, которая объединяет обе партии в Конгрессе США

06.08.2021 04:06

Укринформ

Украина – одна из немногих тем, которая объединяет обе партии – Республиканскую и Демократическую – в Конгрессе США.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя журналистам результаты переговоров в Вашингтоне.

«Мы гордимся тем, что Украина является темой, которая объединяет обе партии – и демократов и республиканцев, – сказал он. – И, кстати, все наши собеседники отмечали, что 99 процентов вопросов сейчас разъединяют партии, а вопрос Украины объединяет».

Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказали, что имели продуктивные переговоры с советником президента по вопросам безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, шестью сенаторами и одним конгрессменом.

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Ермак подчеркнул, что «Вашингтон ожидает приезда нашего Президента, и все настроены на то, чтобы это был очень продуктивный, фундаментальный визит». «Мы еще раз убедились, что США действительно является стратегическим партнером Украины, а также безопасность и защита Украины, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности является приоритетом внешней политики Штатов», – добавил он.

По словам Ермака, Президент Украины «впервые за историю независимости приедет с совершенно новым видением, четким видением стратегии развития наших партнерских отношений».

Как отметил Кулеба, предстоящая встреча президентов Украины и США «определит динамику двусторонних отношений на последующие годы».

По его словам, Джо Байден – это первый в истории Соединенных Штатов президент, который «знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина и которому не надо читать лекции об украинцах».

Он отметил, что Президент Владимир Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый дом, «и это само по себе является сигналом».

Кулеба также сказал, что последние решения по судебной реформе, земельному рынку, «которыми занимался лично Президент», открывают уникальную возможность вывести стратегическое партнерство с Америкой на новый уровень не только в вопросах политики, но и инвестиций, реализации масштабных экономических проектов в Украине.

4 – 5 августа Ермак и Кулеба совершили поездку в Вашингтон в рамках подготовки визита в США Президента Владимира Зеленского, который состоится в конце августа.

По материалам: Укринформ