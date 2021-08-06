Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США Блинкеном

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05.08.2021 23:25

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретились в Вашингтоне с государственной секретарем США Энтони Блинкеном, которые прибыли в США в рамках подготовки визита Президента Владимира Зеленского в США, который состоится в конце августа.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы очень тесно сотрудничали здесь, в Государственном департаменте, в течение последних шести месяцев, – сказал Блинкен перед встречей. – Президент США Джозеф Байден с нетерпением ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце месяца. Добро пожаловать".

Блинкен добавил, что США всегда поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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«Для меня большая честь и удовольствие быть здесь сегодня и, я благодарен моему коллеге и другу, который был очень открытым и очень доброжелательным самого первого дня, – сказал, в свою очередь Кулеба. – Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, было много результатов, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы считаем, что это отвечает интересам не только Соединенных Штатов Америки и Украины, но и всего региона, который я представляю ».

Украина хочет тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, «чтобы сделать весь регион историей успеха», добавил Кулеба.

Встреча Кулебы, Ермака и Блинкена длилась около часа.

По материалам: Укринформ