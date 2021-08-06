Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы Nord Stream 2

06.08.2021 03:11

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время переговоров в Вашингтоне обсудили вопросы безопасности, возникающие в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2»

Об этом сказал Кулеба журналистам после переговоров в Конгрессе, передает корреспондент Укринформа.

В частности этот вопрос поднимался во время переговоров с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном и сенаторами.

«Безусловно, мы обсуждали «Северный поток-2», особенно в Конгрессе, – сказал Кулеба. – Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом … Но сейчас, в ближайшие три недели это будет время тихой дипломатии. Будет огромное количество контактов, обменов документами, переговоров, телефонных разговоров, чтобы выйти на результат», – сказал Кулеба.

По его словам, стороны «дали импульсы этому процессу и сейчас вышли на финишную прямую».

Украина не рассматривает «Северный поток-2» как экономический проект, а через призму своей безопасности, отметил он, подчеркнув, что в этом «нас поддерживают наши американские партнеры».

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4 – 5 августа Ермак и Кулеба совершили поездку в Вашингтон в рамках подготовки визита в США Президента Владимира Зеленськго, который состоится в конце августа.

Как сообщалось, «Северный поток-2» – это российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекту является ОАО «Газпром».

Недавно Германия и США достигли соглашения, согласно которому Америка не будет сопротивляться достройке трубы, а Германия обязуется принять санкций в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации.

По материалам: Укринформ