Политика

Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении Геращенко

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Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении Геращенко

Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении Геращенко

05.08.2021 18:54

Укринформ

Кабинет Министров принял распоряжение об освобождении Антона Геращенко от должности заместителя министра внутренних дел.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале, передает Укринформ.

"Освободить Геращенко Антона Юрьевича от должности заместителя Министра внутренних дел Украины по собственному желанию", – говорится в тексте документа.

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Также правительство обнародовало распоряжение о назначении двух человек заместителями министра внутренних дел – Мэри Акопян и Богдана Драпятого.

Как сообщал Укринформ, Геращенко был назначен на должность заместителя главы МВД в сентябре 2019 года.

По материалам: Укринформ

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