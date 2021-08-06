Жизнь – это сумма сделанного, или Что КГБист Марчук сделал в Крыму дла Украины

06.08.2021 18:49

Укринформ

О фигуре четвертого премьер-министра и первого главы СБУ за последние сутки было сказано много. Но здесь – очень важны детали

Нельзя не заметить – из жизни ушел политик не просто первого дивизиона, а в прямом смысле – один из основателей независимой Украины. Со всем, как говорят врачи, анамнезом. Поэтому честная оценка вклада этой фигуры – еще впереди.

Но важнее всего уроки, которые оставляет согражданам любая крупная личность. Генерал Марчук сделал действительно много – оценить его реальный вклад делами в построение государства в рамках одной публикации – нереальная задача. И – не очень сегодня нужно – потому что рано еще. А вот посмотреть на определенные фрагменты наследства Марчука сквозь призму настоящего было бы очень и очень полезно. И для этого есть конкретный и весьма актуальной повод – нагло оккупированный Россией украинский Крым.

В середине 90-х годов именно генералу Марчуку выпала судьба эффективно обуздать сепаратизм на полуострове. Как именно? Почему тогда удалось? Какие ошибки были сделаны после? Что не учли руководители Украины в 2014-м?

Крым, который пытался «отплывать» от Украины

Для начала – об общем. Есть такая фраза русского нобелевского лауреата Александра Солженицына – «перья потом доплывали». Речь идет о ситуации, когда полную информацию о важном мы узнаем потом. Вот примерно так в украинском обществе происходит с Крымом, особенно после его потери (временной, бесспорно). После провозглашения независимости в 1991-м столичная элита несколько не учла, что бывшая КрАССР – это уже не советский регион, которым можно управлять, как рядовой областью. Почему так? Во-первых, очень мало времени прошло с момента восстановления автономии в январе-феврале 1991-го. Во-вторых, Перестройка как явление очень катализировала политические процессы на местах. Это сегодня мы считаем, что явка на выборы в 60% – это высокая цифра. А тогда о выборах, рефередумах и митингах и говорить излишне – планка явки ниже 80% никогда не опускалась, а собрание меньше чем на 5 тысяч человек вообще не считалось серьезным.

Поэтому давайте вспомним самих себя в то время. Мы оказались в государстве, которое надо было построить. УССР была объектом, непригодным для реконструкции, но в правовом и в «территориально-историческом» смысле, конечно, ее преемниками приходилось быть. И в контексте отношений с Крымом Киев допустил откровенные ошибки. Если говорить просто, о регионе в киевских кабинетах – в основном, из-за незнания, что с ним делать – «подзабыли», пытались воспринимать как «просто курорт». На уровне второй половины 1991-м была очевидна реальность: Крым – часть независимой Украины, это признали и в России, хотя там и были слышны разные и весьма неприятные для украинского уха заявления по этому вопросу. Но это самоуспокоение элиты и спровоцировало такую ​​себе уверенность – да ничего с этим Крымом не произойдет!



Вспомним самих себя в то время

Произошло. Не учли, что большинство населения региона – этнические русские. Не учли фактор Черноморского флота. Не учли фактор российского ТВ без ограничений. Ну и, конечно, спецслужбы никогда не спят…

Таким образом, появление сепартизма в Крыму было даже не угрозой, а закономерностью. Если в головах у людей еще со второй половины 50-х годов не было сформировано априорной связи с Украиной (пусть в виде УССР), если украинская община региона на рубеже 80-90-х годов не стала реальной политической средой, если вся Крымская область оставалась для Киева на обочине – не удивительно, что этот вакуум в Крыму кто-то заполнил.

Добавим сюда понятную на начальных этапах государства неопределенность политических и юридических форм и норм – и вот вам – крымский сепаратизм, да еще и подкрепленный большинством депутатов Верховной Рады Крыма. Там и начали ставить перед не готовым к этому Киевом очень тяжелые проблемы. Очень скоро были сказаны слова «самоопределение» и «референдум». Дальше – больше, а вот и «Конституция Республики Крым» от 6 мая 1992 года, где прямо говорилось, что Крым – это государство в составе Украины, и было бы неплохо определиться в отношениях с ним.

Ну и как логическое завершение: прописанная там должность президента и его выборы на рубеже 1993-1994 годов. Победил тот, кого даже в ВР Крыма не планировали. Юрий Мешков просто воспользовался и русской демагогией, и бандитским «беспределом», который его щедро профинансировал. Поэтому не надо видеть сразу во всем именно «руку Москвы»…

Как победить, когда все против тебя

И вот все это тянулось до осени 1994 года. Мешков «выписал» себе правительство Крыма из самой Москвы во главе с экономистом и уроженцем Ялты Евгением Сабуровым, раздавал направо-налево обещания. Понятно, что возникает вопрос: а куда же смотрел Киев? А смотрел он туда, где на постсоветском пространстве (тогда этот термин еще отражал реальность. – Ред) уже полыхали открытые военные конфликты – в соседней Молдове, в Грузии, между Азербайджаном и Арменией. Допустить кровопролитие и войну Украина не могла себе позволить. Поэтому – шла на уступки сепаратистам.

Переломным стали лето-осень 1994-го. В Украине сменилась власть. И в правительство с должности главы СБУ в ранге вице-премьера пришел генерал Марчук. И именно на него было возложено решение «крымского вопроса».

Между тем, ситуация стала обостряться. Сепаратисты быстро перессорились между собой – стояли за этим не только политические амбиции, но и желание контролировать как можно больше собственности. Столкновение президента Мешкова и сепаратистской по преимущественному составу Верховной Рады Крыма перешло в противостояние. По «Конституции» 1992 года, Крым был все же парламентской республикой – вот Мешкову и начали указывать его место.



Мешков (в центре) был вынужден согласиться с отставкой Сабурова (слева)

Этим и воспользовался генерал Марчук. Он, как опытный офицер спецслужб, сумел найти точки соприкосновения с представителями той же элиты – посткоммунистической, сепаратистской, полууголовной – и расшатал окончательно этот союз. Мешков был вынужден согласиться с отставкой Сабурова (который, как умный человек, быстро понял, что его просто используют), и стал, не скрывая, полагаться на Москву да еще намекать на возможность открытого вооруженного противостояния с Украиной.

Весной 1995-го Мешков пошел ва-банк и выдал никчемный «указ» о переподчинении вооруженных сил, СБУ и МВД региона лично себе. И этого хватило генералу Марчуку для принятия быстрого, адекватного и хорошо подготовленного решения. За сутки – подчеркнем – за одни сутки, украинские военные, милиция и служба безопасности взяли все государственные объекты под контроль без потери или жертв. А Верховная Рада Украины отменила «Конституцию» 1992 года и некоторые из незаконных актов Верховной Рады Крыма. И все – Мешков не смог ничего сделать, его расчет на вмешательство России оказался пшиком, потому что в тогдашней Москве четко понимали последствия такого вмешательства.

Дальше все было уже делом времени. Баррикадирование Мешкова в кабинете и его двухмесячное там сидение выглядели как балаганный скетч. В итоге, «президента» вытащили из помещения комедийным образом: из-за «проблем с желудком» Мешкова заставили покинуть кабинет, и быстро – Крым. Евгений Марчук не слишком любил вспоминать об этом, но загадочно улыбался, когда его спрашивали, имела ли СБУ отношение к этому «медицинскому факту». А вот факт сохранения Крыма в составе Украины и дальнейшей совместной жизни до 2014 года – это одна из несомненных заслуг Евгения Марчука.

Чему всем надо научиться?

В 1994-1995 годах Украина и ее элите удалось объединиться и решить проблему Крыма без единого выстрела, а вот в 2014-м, тоже практически без выстрелов, это удалось России. Почему так?

Хотя это бывает и неприятно, но надо признать масштаб личностей определяет и масштаб их дел. К сожалению, с середины 90-х украинская политическая элита Украины прошла далеко не самый достойный путь. В контексте Крыма это можно проследить наглядно. Ведь, обуздав сепаратизм в 1995-м, образовав консенсус элит, закрепленный Конституцией АРК 1998 года, в Киеве о Крыме снова забыли.

Конечно, Украина строила, финансировала и создавала в Крыму инфраструктуру, как могла, повышала уровень жизни. Но управление процессами в регионе было вновь отдано на откуп местным кланам, просто выполнявшим роль фаворитов при Кучме, Ющенко и Януковиче. А кланы платили украинской элите земельными участками, долями предприятий, просто «заносили», куда надо, или же обеспечивали выборы, «как надо». С политическими же влияниями, тенденциями, движениями почти никто не работал, этот меркантильный компромисс элит и привел к тому, что политическая среда все больше искала себе других партнеров. И неудивительно, что эти партнеры-покровители с еще большими деньгами пришли из Москвы.

Генерал Марчук был еще во власти, но, это становится сейчас очевидно, его, видимо, не очень слушали. Как не слушали и академика Владимира Горбулина, и Вадима Гетьмана, и еще многих. Адская смесь самоуверенности и комплекса неполноценности сделала свое дело, а Россия – воспользовалась бессилием Киева в удобный для себя момент. Кстати, когда России в 2003 году вновь угрожала территориальной целостности Украины, начав строительство дамбы в Керченском проливе к украинскому острову Тузла, кто снова противостоял этим попыткам? Опять генерал Марчук, уже как министр обороны. И Россия тогда отступила.

А урок 2014 года будет еще очень долго откликаться всем нам. Обвинить тогдашних руководителей проще всего – но у них, как это модно сейчас говорить, был очень невыгодный бэк-граунд – они опирались на то, что оставили их предшественники. Да и не до Крыма тогда оказалось, когда армии и спецслужб, считай, не было. Но и неспособность принять решение и действовать согласованно – это все свидетельства того, что проблема назрела уже давно, и в феврале-марте 2014-го ее просто прорвало.

Отвечать своей эпохе – это и дар, и крест человека. Перед собой отвечать, страной и потомками. Генерал Марчук доказал, что он украинец и государственный деятель, не раз. В Крыму, на Тузле, в Минске в ТКГ… Службу в КГБ ему, конечно, тоже не забудут – это недаром стало едва ли не главным упреком ему за последние сутки. Но жизнь – это все же сумма того, что ты сделал.

Этот урок Евгения Кирилловича Марчука нам всем надо очень четко изучить.

Виктор Чопа, Киев

По материалам: Укринформ