Чалый считает, что Украине нужно заключить оборонительную соглашение со США

Чалый считает, что Украине нужно заключить оборонительную соглашение со США

06.08.2021 18:13

Укринформ

Украине необходимо заключить базовое оборонное соглашение с США, которое предоставило бы возможность качественно изменить сотрудничество по вопросам безопасности. Время до визита Президента в Вашингтон следует использовать для достижения этой цели.

Как сообщает корреспондент Укринформа, такое мнение посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый выразил на брифинге по случаю презентации проекта "Дорожной карты усиленного стратегического партнерства Украина-США".

«В США есть (оборонные соглашения, которые дают гарантии безопасности, например, с Японией, Южной Кореей или Израилем, в частности с Японией – вплоть до применения вооруженных сил США для защиты союзника. Очевидно, что это большие амбиции. Мы реалисты и говорим сейчас о том, чтобы фиксировать не вот такое привлечение американских войск, а, возможно, все остальные элементы, которые предоставили бы возможность осуществить качественные изменения в нашей двустороннем сотрудничестве в сфере обороны. Для этого необходимо именно такое базовое оборонное или соглашение по вопросам безопасности», – сказал Чалый.

Он подчеркнул, что, по его информации, в рамках подготовки визита Президента Украины в США в разработке есть три документа – относительно совместных исследовательских работ в сфере обороны, совместного освоения космоса и проект оборонного соглашения.

«Но, насколько я знаю, это не то оборонное соглашение, о котором мы говорим … Я думаю, что сейчас время усилить наши позиции и внести это в драфты даже тех соглашений, которые уже предварительно рассматривались», – отметил бывший посол.

По его словам, без такого оборонного соглашения также получение Украиной статуса основного союзника США вне НАТО может быть только политическим сигналом.

«Если есть базовое оборонное соглашение, то можно и статусы называть и другое. Если этого нет, то пустой статус, без наполнения, вряд ли даст тот результат, на который мы рассчитываем», – спрогнозировал Чалый.

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В свою очередь старший научный сотрудник Атлантического совета и посол Украины в США в 2005-2010 годах Олег Шамшур акцентировал, что результативность визита Президента Украины в Вашингтон определяется на этапе его подготовки.

«Надежды, что каким-то образом можно кардинально что-то изменить и кого-то убедить в ходе визита, абсолютно нереальны», – отметил дипломат.

В этом контексте он призвал членов украинской переговорной команды и американских партнеров, «максимально конструктивно и эффективно» использовать время до начала визита.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 4-5 августа посетили Вашингтон для подготовки визита Президента Владимира Зеленского в США, который состоится 30 августа.

По материалам: Укринформ