Зеленский сказал, как получить информационную победу на оккупированных территориях

05.08.2021 20:08

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что объективная информация о политике Украины поможет интеграции в украинское пространство жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и временно оккупированного Крыма.

Такое мнение глава государства высказал в интервью телеканалу "Дом", сообщает Укринформ.

"Я всегда говорил: территории очень важны, но прежде всего – люди. И сегодня людям там сложно устоять против информационных атак, сложной жизни, устоять и остаться в душе и в сердце украинцем. Сложно, потому что люди должны выживать. Я сам – отец. И я понимаю, что надо кормить ребенка. И вот школа. На ней флаг "ДНР". Ну а где, где работать тому же учителю? И вот учитель идет в эту школу. И ему нужно как-то разговаривать с детьми, и как-то постараться донести до них объективную информацию – вот это задача. Вот это – информационная победа. Это гораздо важнее любой пули", – сказал Зеленский.

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По его словам, украинская речь на временно оккупированных территориях позволит сохранить связь с украинцами в ​​ОРДЛО и Крыму. "Это реально наши украинцы. Это реально наш дом, наш дом – Украина. И мы осуществляем вещание туда и говорим: "Мы с вами живем в одном доме. Сейчас временно – в разных комнатах. Но это временно. Мы все – под одной крышей однозначно". Нам надо говорить там с людьми. Не потерять нашу связь", – акцентировал Зеленский.

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В качестве примера Президент привел телеканал "Дом", который, по его убеждению, должен вещать не только на временно оккупированные районы, а и для внутренне перемещенных лиц, которые живут на подконтрольной Украине территории, но не теряют связь с родными, оставшимися в ОРДЛО и Крыму.

По материалам: Укринформ