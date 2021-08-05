Зеленский: 90% успеха в возвращении оккупированных территорий зависит от одного человека

Зеленский: 90% успеха в возвращении оккупированных территорий зависит от одного человека

05.08.2021 20:56

Укринформ

Планы мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины, реинтеграции и деоккупации не могут зависеть только от Украины, здесь нужна и воля президента Российской Федерации.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом", сообщает Укринформ.

"Я считаю, и президент Российской Федерации знает мое мнение, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями. Да, мы привлекаем наших международных партнеров, имеются разработанные планы. Да, все есть. Нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая", – заявил Зеленский.

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По его словам, это должны понимать и украинцы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Очень часто журналисты говорят: "Слушайте, ну а что дальше? Нужен этап. Люди хотят определенности". Но нет такого. Вот вам выписаны несколько документов, шагов и тому подобное. Вот оно – шаг за шагом, что надо делать. Ты идешь по этому плану, а потом что-то сорвалось. "Вы же обещали за год закончить войну?!" Конечно, я очень этого хочу. Я все делаю для этого. Но, к сожалению, не все от меня зависит", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что в Украине есть свобода в отношении политико-дипломатического урегулирования ситуации, тогда как незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях открывают огонь по мирным жителям.

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Как сообщалось, 5 августа утром оккупанты совершили обстрел Красногоровки Донецкой области, в результате чего был ранен местный житель 1965 года рождения, повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

а цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив в інтерв'ю телеканалу "Дом", повідомляє Укрінформ.

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"Я вважаю, і президент Російської Федерації знає мою думку, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він із цим живе. І люди на Донбасі повинні це розуміти. Не повинні жити якимись ілюзіями. Так, ми залучаємо наших міжнародних партнерів, є розроблені плани. Так, усе є. Потрібна воля. Політична воля. Воля людська", — заявив Зеленський.

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За його словами, це повинні розуміти й українці на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Дуже часто журналісти кажуть: "Слухайте, ну, а що далі? Потрібен етап. Люди хочуть визначеності". Та немає такого. Ось вам виписані кілька документів, кроків тощо. Ось воно — крок за кроком, що треба робити. Ти йдеш за цим планом, а потім щось зірвалося. "Ви ж обіцяли за рік закінчити війну?!" Звісно, я дуже цього хочу. Я все роблю для цього. Але, на жаль, не все від мене залежить", — наголосив Зеленський.

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Він підкреслив, що в України є воля щодо політико-дипломатичного врегулювання ситуації, тоді як незаконні збройні формування на окупованих територіях ведуть вогонь по мирних жителях.

Як повідомлялося, 5 серпня вранці окупанти здійснили обстріл Красногорівки Донецької області, внаслідок чого був поранений місцевий житель 1965 року народження, пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

По материалам: Укринформ