Украина готова делиться опытом борьбы с информационной агрессией РФ – Джапарова

05.08.2021 02:18

Укринформ

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова отмечает готовность Украины делиться с мировым сообществом опытом борьбы с информационной агрессией России.

Об этом она сказала в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает Укринформ.

"Мы решили, учитывая, что 8 лет находимся на фронте не только физической войны, но и информационной, мы хотим зафиксировать за собой лидерство и экспертизу в этой теме. С рядом стран, которые стали спонсорами в Организации Объединенных Наций, мы провели мероприятия по негативным нарративам, по фактчекингу, по информационной войне, исходя из опыта, который имеет Украина. Также мы присоединились к медийной неделе, основу которой положили некоторые страны Балтии", – отметила она.

По убеждению Джапаровой, власти намерены позиционировать Украину как страну, которой есть чем поделиться с точки зрения опыта пребывания в информационных войнах.

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"Как, с одной стороны, сохранять свободу слова, которая для нас является ценностью, и с другой стороны – обеспечивать безопасность", – добавила Джапарова.

Как сообщалось, весной в Украине был создан Центр противодействия дезинформации при СНБО и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.

По материалам: Укринформ