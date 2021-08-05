Жителям оккупированных территорий важно определиться: они с Россией или с Украиной – Зеленский

05.08.2021 11:44

Укринформ

Для разрешения ситуации на востоке Украины важно, чтобы жители оккупированной его части самоидентифицировались и сами себе ответили на вопрос – "кто ты?", "ты с Россией или с Украиной?»

Как передает Укринформ, об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть выражение: "Человек находится в шпагате ". Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории – точно для себя понять: ты россиянин, ты в России (я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя), ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты – гость?" – сказал Президент.

Он акцентировал внимание, что Донбасс никогда не будет российской территорией.

"Просто никогда. Неважно, сколько это [будет] оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом – и стена упадет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом", – подчеркнул Зеленский.

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В связи с этим жителям оккупированной территории уже сегодня важно самоопределиться.

"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы россияне" – большая ошибка оставаться жить на Донбассе… Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет развиваться, все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда не будет расти. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет", – добавил глава государства.

При этом Президент подчеркнул, что "никто никого выгонять не будет", это должно быть самостоятельное решение человека.

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"Поэтому, я считаю, для будущего своих детей и внуков – если ты любишь Россию и всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно", – сказал Зеленский.

"Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык (даже если тебя не учили в школе, сам почитай книги, все придет, говори, как хочешь), но если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там. Будь, держись, все равно эта земля будет деоккупированна в любом случае. Это история. Поэтому здесь нет: нормальный – ненормальный. Здесь есть: кто ты? Сам себе ответь", – подытожил Президент.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский поддерживает расширение Нормандского формата или создание еще одной площадки для урегулирования ситуации на востоке Украины с привлечением мощных мировых держав. Однако, по его мнению, количество форматов не влияет на их качество, войну должна закончить Россия.

По материалам: Укринформ