Директор НАБУ: Дело Чауса стало политическим, сложно будет доверять его показаниям

04.08.2021 15:29

Укринформ

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник утверждает, что рядовое дело о взятках экс-судьи Николая Чауса превратилось в политическое и теперь сложно будет доверять его показаниям следствию или в суде.

Об этом Сытник сказал в интервью ZN,ua, сообщает Укринформ.

“Во-первых, рядовое дело (о взятке – ред.) стало политическим. Во-вторых, вследствие этого действительно будет сложно иметь доверие к его показаниям. Где бы он их ни давал – в НАБУ, СБУ или в суде. Тем более без подтверждения доказательствами”, – отметил директор НАБУ.

По его словам, в ведомстве был законный путь расследовать оба дела – и о взятке, и об исчезновении. Так, от метил он, в первом случае – расследование установило факт преступной деятельности экс-судьи, во втором, “по моему мнению, имеются достаточно серьезные наработки, которые могли бы получить свое окончательное подтверждение после показаний экс-судьи”.

При этом Сытник предполагает, что теперь и справедливое наказание по первому делу о взятке – под угрозой. “Экс-судье дали возможность спекулировать тем, что это – якобы политическое преследование”, – сказал он.

Директор НАБУ считает, что скандальное возвращение экс-судьи в Украину – “абсолютная глупость”.

“Повторюсь, нас отделяло три – максимум четыре недели до решения суда о его экстрадиции. Он вернулся бы в страну на законных основаниях и без всяких шансов на политическую окраску своего дела”, – подчеркнул Сытник.

Читайте также: Подоляк: Никаких частных визитов Чауса на Банковую не было

Как сообщал Укринформ, в августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове. Третьего апреля этого года адвокат Чауса Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила Чауса в центре Кишинева.

30 июля ряд украинских СМИ сообщили об обнаружении Чауса в селе в Винницкой области. После этого полиция задержала экс-суддью, но его позже якобы "перехватили" сотрудники СБУ и вывезли в неизвестном направлении. Впоследствии в СБУ заявили, что "не похищали” Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий, поскольку расследуют похищение экс-судьи и незаконную переправку его через государственную границу.

Со своей стороны НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

1 августа адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что нашел своего подзащитного и пока тот находится под защитой СБУ и получает медицинскую помощь. Он заявил, что Чаус имеет пока два статуса – подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ относительно вероятной взятки, и потерпевшего по делу о похищении, которое расследует СБУ.

3 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало СБУ доставить экс-судью Николая Чауса в Высший антикоррупционный суд 4 августа для рассмотрения вопроса по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также 3 августа в НАБУ сообщили, что их детективы задержали бывшего судью Чауса в столичной больнице “Феофания”.

По материалам: Укринформ