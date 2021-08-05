Большая команда профессионалов работает, чтобы достойно отметить 30-летие Независимости – Тимошенко

04.08.2021 12:24

Укринформ

Большая команда профессионалов работает для того, чтобы достойно отметить 30-летие Независимости Украины.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщили Укринформу в его пресс-службе.

"Праздничные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины готовятся уже почти год. Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить большой праздник в истории Украины", – сказал он.

Тимошенко подчеркнул, что празднование 30-й годовщины Независимости Украины пройдет с 22 по 24 августа. Среди знаковых мероприятий Тимошенко назвал вручение президентской награды «Национальная легенда Украины», учредительный саммит инициативы Президента Украины «Крымская платформа», саммит первых леди и джентльменов, праздничный парад Вооруженных сил Украины, благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли, праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК . День Независимости страны» и многое другое.

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Как сообщал Кирилл Тимошенко, который координирует программу Президента Владимира Зеленского «Большое строительство», ко Дню Независимости откроют Дорогу Единства – самый длинный маршрут страны протяженностью около 1 400 км. Новая трасса М-30 Стрый – Изварино объединит всю страну с запада на восток благодаря дороге европейского качества.

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Как сообщал Укринформ, в рамках празднования 30-летия Независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. Все они будут объединены лозунгом «Ти у мене єдина».

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В частности, в Киеве 23 августа состоится учредительный саммит инициативы Президента Украины «Крымская платформа» и саммит первых леди и джентльменов «Мягкая сила в новой реальности», который инициирует супруга Президента Украины Елена Зеленская. В День Независимости Украины, 24 августа, на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины, который будет символизировать силу нашей независимости. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

По материалам: Укринформ