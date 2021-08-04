Правительство одобрило законопроект о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму

04.08.2021 20:18

Укринформ

Кабинет Министров одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 4 августа, передает Укринформ со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Проект закона разработан во исполнение указа Президента Украины от 2 июня 2021 года, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". Согласно документу, правительство в течение двух месяцев должно подготовить законопроект о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия (юстиции) переходного периода. Следующий шаг – внесение законопроекта в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады", – говорится в сообщении.

Кроме того, проект закона разработан во исполнение: пункта 21 Плана законопроектной работы Верховной Рады на 2021 год; шага 70 Плана приоритетных действий правительства на 2021 год; указа Президента от 24 марта 2021 года о введении в действие решения СНБО «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

«Основной запрос общества – справедливость и определенность. Как со стороны граждан Украины, которые оказались в оккупации и, по сути, являются заложниками российских оккупационных режимов, так и для всей Украины и международных партнеров. С 2014 года, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, был принят ряд разных законов, которые были попытками ответа на нее. Действующее законодательство содержит большое количество шероховатостей как в терминах, так и в подходах, которые для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики. Существует насущная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции. При этом не может быть сделано никаких уступок государству-агрессору в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. И наш законопроект представляет собой рамку государственной политики в этом направлении», – подчеркнул вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ – Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы нашей страны. «Отдельная благодарность всем общественным организациям, экспертам, чиновникам и нашим международным партнерам, которые присоединились к разработке этого крайне важного документа», – добавил Резников.

В документе принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Ключевые цели документа: определить базовые принципы («красные линии») деоккупации и реинтеграции; унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя. Эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации; упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, а также ввести понятия, которые раскрывают его новеллы – термины переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, устойчивый мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей; распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить некоторый алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решения гуманитарных проблем, восстановления правосудия и т.д.; усилить социальную связь с временно оккупированными территориями; ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации; ввести институт конвалидации соглашений, которые были совершены на временно оккупированных территориях; создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях; установить ограничения относительно обращения валюты государства-агрессора в течение переходного периода; определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, которые сейчас разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Отмечается, что важной задачей законопроекта является внедрение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода: приоритет человека (его достоинства, прав и свобод) в сочетании с неприкосновенностью государственного суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщалось, проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» разрабатывался с сентября 2020 года. В декабре 2020 года законопроект был направлен для изучения 166 государственным органам, международным организациям, научным учреждениям и общественным объединениям. Было получено 110 ответов общим объемом более 1 тыс. страниц, обработка которых завершилась в апреле 2021 года. 28 мая 2021 года вторую редакцию законопроекта направили на правительственное согласование, во время которого получили 160 замечаний от 37 государственных органов. По результатам трех согласительных совещаний 14 июля 2021 года были проработаны все замечания и сняты все оговорки. В июне правительственный проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» направили в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианскую комиссию) для получения экспертного заключения.

По материалам: Укринформ