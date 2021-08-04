Ермак встретился с советником Президента США по нацбезопасности Салливаном

Ермак встретился с советником Президента США по нацбезопасности Салливаном

04.08.2021 17:28

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Провели очень продуктивную, открытую и дружескую встречу с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!", – написал руководитель ОП.

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Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель ОП Андрей Ермак 4 августа прибыли в Вашингтон для подготовки визита Президента Владимира Зеленского в США, который состоится 30 августа.

Ермак заявил, что настроен на плодотворное сотрудничество и дружественный диалог в Вашингтоне.

По материалам: Укринформ