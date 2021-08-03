Зеленский подписал законы о перезапуске ВККС и реформе Высшего совета правосудия

03.08.2021 13:30

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№ 3711-Д).

Как передает Укринформ, об этом сообщается в карточке прохождения законопроекта на сайте Верховной Рады.

"Возвращено с подписью от Президента", – отмечается в сообщении.

Документ предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККС начинает работу при условии назначения не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями. Решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями. В случае одинакового количества голосов «за» и «против» голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями, являются решающими.

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Также Президент подписал закон № 5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", предусматривающий реформу ведомства.

Этот документ предусматривает проверку на добродетель членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Также законопроект предлагает решающую роль международных экспертов в отборе членов ВСП. Среди прочего, закон устанавливает порядок создания и деятельности Этического совета, который в течение трех месяцев со дня утверждения его персонального состава проведет оценку соответствия членов ВСП, кроме председателя Верховного Суда, избранных до вступления в силу этого документа, критериям профессиональной этики и добродетели. По результатам такой оценки Этический совет может принять решение о внесении в соответствующий орган, избравший члена ВСП, мотивированной рекомендации о его увольнении.

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Как сообщалось, парламент принял закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№ 3711-Д) 29 июня. 8 июля Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду этот закон со своими предложениями, где указал, что закон содержит положения, которые не согласуются между собой. 13 июля Верховная Рада приняла в целом с предложениями Президента Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (3711-е).

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14 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", предусматривающий реформу ведомства.

По материалам: Укринформ