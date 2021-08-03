Подоляк: Никаких частных визитов Чауса на Банковую не было

02.08.2021 22:52

Укринформ

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус не совершал частных визитов ни в Офис Президента, ни в другие государственные учреждения.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для Укринформа.

"Официально необходимо сказать следующее: никаких частных визитов господина Чауса, разумеется, не было ни на Банковую, ни в любой другой государственный институт. То есть это – сознательная ложь. А словосочетание "надежный проверенный источник" уже само по себе способно дискредитировать любой уведомлении. Со ссылкой на такой "источник" можно говорить все что угодно и о ком угодно", — подчеркнул советник главы ОП.

Он считает, что мотивы сторон в этой ситуации очевидны – "соврать, отвлечь внимание от своих косяков и так далее".

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Он отметил, что в истории с экс-суддею Чаусом, важно только одно – "безусловное и скорейшее установление всех настоящих обстоятельств его многочисленных криминальных приключений".

"Это невозможно обеспечить политически или аппаратно. Это возможно только в правовом поле и только прозрачно", — сказал Подоляк.

По его словам, сложилась уникальная ситуация, когда возник очевидный конфликт подследственности: у НАБУ есть конкретные доказательства до 2016 года, а СБУ нужно реагировать на эпизоды сегодняшние – исчезновение, возвращение, угрозы жизни и так далее.

"Поэтому какими бы ни были споры о подследственности между правоохранительными органами, сколько бы ни было новых уголовных производств, где фигурирует Чаус как подозреваемый, как свидетель или как потерпевший, со всем этим могут и должны разобраться прокуратура, НАБУ, СБУ и соответствующие судебные инстанции. Именно в таком формате. Ни Президент, ни Офис президента, ни правительство, ни парламент точно не являются субъектами или модераторами этой истории и даже гипотетически не могут на нее влиять, поскольку вообще ничего не могут дать в процессуальном плане", — резюмировал Подоляк.

Ранее народный депутат Гео Лерос, ссылаясь на «надежный проверенный источник», заявил в Фейсбуке, что Зеленский якобы тайно встречался с Чаусом еще до того, как было официально объявлено об обнаружении экс-судьи.

Как сообщалось, 30 июля ряд украинских СМИ сообщили об обнаружении в селе в Винницкой области экс-судьи Николая Чауса – якобы житель села Мазуровка сказал полиции, что Чаус находится в этом населенном пункте. После этого полиция задержала экс-судью, но его позже якобы "перехватили" сотрудники СБУ и вывезли в неизвестном направлении.

Впоследствии в СБУ заявили, что "не похищали" Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий, поскольку расследуют похищение экс-судьи Чауса и незаконную переправку его через государственную границу.

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В свою очередь НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

1 августа адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец сообщил, что нашел своего подзащитного и пока тот находится под защитой СБУ и получает медицинскую помощь.

Детективы НАБУ в августе 2016 года разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долл. В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

3 марта коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища экс-судье Чаусу.

3 апреля этого года адвокат Чауса Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила Чауса в центре Кишинева.

По материалам: Укринформ