Зеленский приказал привести в соответствие границы Украины
Зеленский приказал привести в соответствие границы Украины
Обновлено
30.07.2021 18:34
Укринформ
Президент Владимир Зеленский поставил задачу привести в соответствие границы Украины.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске Донецкой области, которое транслировал Офис Президента в Фейсбуке, передает корреспондент Укринформа.
"Есть задача, которую поставил Президент – в ближайшее время привести в… соответствие все наши границы", – сказал Данилов.
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Он заметил, что СНБО рассматривал вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, по этому вопросу был доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Как сообщал Укринформ, на территории Донецкой области 30 июля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны.
По материалам: Укринформ