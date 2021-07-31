Зеленский приказал привести в соответствие границы Украины

Обновлено

30.07.2021 18:34

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поставил задачу привести в соответствие границы Украины.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске Донецкой области, которое транслировал Офис Президента в Фейсбуке, передает корреспондент Укринформа.

"Есть задача, которую поставил Президент – в ближайшее время привести в… соответствие все наши границы", – сказал Данилов.

Читайте также: Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область

Он заметил, что СНБО рассматривал вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, по этому вопросу был доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Как сообщал Укринформ, на территории Донецкой области 30 июля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По материалам: Укринформ