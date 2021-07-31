Зеленский назначил четырех послов
Зеленский назначил четырех послов
30.07.2021 11:13
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил четырех послов Украины.
Как сообщает Укринформ, соответствующие указы № 335/2021- 338/2021 от 30 июля опубликованы на сайте Главы государства.
В соответствии с указом №335/2021 Василий Гамянин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индонезия.
Согласно указу №336/2021 Василий Боднар назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике.
В соответствии с указом №337/2021 Василий Химинец назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Австрия.
Согласно указу №338/2021 Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кения Андрей Праведник назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Объединенной Республике Танзания по совместительству.
По материалам: Укринформ