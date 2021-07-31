Зеленский назначил четырех послов

30.07.2021 11:13

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил четырех послов Украины.

Как сообщает Укринформ, соответствующие указы № 335/2021- 338/2021 от 30 июля опубликованы на сайте Главы государства.

В соответствии с указом №335/2021 Василий Гамянин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индонезия.

Согласно указу №336/2021 Василий Боднар назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике.

В соответствии с указом №337/2021 Василий Химинец назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Австрия.

Согласно указу №338/2021 Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кения Андрей Праведник назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Объединенной Республике Танзания по совместительству.

По материалам: Укринформ