Зеленский хочет внести изменения в закон о нацсопротивлении – дал поручение Шмыгалю

30.07.2021 17:31

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю с заданием за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в Закон «Об основах национального сопротивления» с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что соответствующее письмо Президент направил руководителю правительства 30 июля.

В письме отмечается, что парламент 16 июля принял Закон Украины «Об основах национального сопротивления», который в целом поддержал и подписал Президент.

Однако, как отмечает глава государства, при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.

«Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков», – отметил в письме Зеленский.

В частности, речь идет о предоставлении Кабинету Министров полномочий по определению порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобного; изъятию у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятию у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобного. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

Кроме того, Закон «Об основах национального сопротивления» содержит положения относительно нераспространения действия Закона «Об административных услугах» на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и подготовке населения к участию в движении национального сопротивления, а также включения аккредитованных общественных объединений в субъекты, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

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«Учитывая важность Закона Украины «Об основах национального сопротивления» для обеспечения обороноспособности государства, а также то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в Закон Украины «Об основах национального сопротивления» с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков», – отметил Президент.

Как сообщал Укринформ, 29 июля Президент Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ