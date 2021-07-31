Правительство одобрило цели климатической политики Украины до 2030 года

30.07.2021 22:10

Укринформ

Кабинет Министров одобрил Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское климатическое соглашение.

Как передает Укринформ со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, соответствующее решение Кабинет Министров принял с технико-юридическими правками 30 июля.

"Правительство одобрило Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское Соглашение (НВВ2). Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял с технико-юридическими правками сегодня, 30 июля. В документе заложена цель – до 2030 года сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в документе заложена цель – до 2030 года сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом. Среди основных мероприятий достижения такого показателя в следующие 10 лет: модернизация энергетических и промышленных предприятий; развитие возобновляемых источников энергии; меры энергоэффективности во всех секторах экономики от производства, транспортировки до потребления; термомодернизация зданий; увеличение доли органического сельского хозяйства и ресурсосберегающих практик сельского хозяйства; электрификация и обновление транспорта; введение иерархии управления отходами; увеличение лесистости и реформа управления лесным фондом.

Кроме того, отмечают, что стратегические цели по декарбонизации и последовательный подход к их достижению являются логическим продолжением евроинтеграционного курса Украины.

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Реализация документа положительно скажется на состоянии природных ресурсов, в частности позволит уменьшить загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и земель.

"Изменение климата стало одной из самых острых мировых проблем. Только за последние несколько лет в Украине и мире в разы увеличилось количество аномальных погодных явлений, которые приводят к гибели людей и значительным экономическим потерям. В такой ситуации сценарий ничего не делать является самым опасным. Бездействие сегодня может иметь катастрофические последствия уже завтра. В том числе в виде безумных экономических убытков, которые в сотни раз будут превышать объем средств, необходимых для постепенного сокращения выбросов. Поэтому Украина не останется в стороне трансформаций. И определение реальных целей климатической политики и их достижение – единственный правильный выход", – прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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По оценкам ученых, в следующие 10 лет все страны мира должны заложить основы для трансформации различных секторов экономики, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. И Украина как часть мирового сообщества тоже является активным участником борьбы с глобальным вызовом.

Как сообщалось, Парижское климатическое соглашение принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Документ подписали представители 196 стран мира. Соглашение заменило Киотский протокол, срок действия которого истекал в 2020 году. Этот протокол обязывал сокращать выбросы парниковых газов только развитые страны. Новые же обязательства по защите климата брали на себя все государства независимо от уровня экономического развития. Целью Парижского климатического соглашения 2015 года является ограничение негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов.

Фото: Ольги Танасийчук

По материалам: Укринформ