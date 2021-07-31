НАПК обнаружило признаки уголовного преступления в декларациях 12 должностных лиц

31.07.2021 16:17

Укринформ

НАПК завершило полные проверки 294 деклараций должностных лиц: в 64 декларациях обнаружены признаки нарушений.

Об этом информирует НАПК, передает Укринформ.

"Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении в проверенных декларациях составила более 255 млн грн. В 52 декларациях выявлены признаки административного правонарушения, в 12 декларациях – признаки уголовного правонарушения", – говорится в сообщении.

В 52 декларациях, где были обнаружены признаки административного нарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях), чиновники не указали имущества на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн). Соответствующие административные протоколы будут направлены в суд. Именно суд может назначить этим должностным лицам наказание в виде штрафа. А в случае, если декларант не занимает высокую должность, НАПК направит соответствующие материалы для составления админпротоколов в Национальную полицию Украины.

В 12 декларациях, в которых НАПК выявило признаки уголовного правонарушения (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины), должностные лица не указали имущества на сумму более 1,1 млн грн в каждой декларации.

Поскольку НАПК не является правоохранительным органом, то дальнейшее расследование выявленных им признаков уголовного правонарушения проводят специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции: НАБУ, Национальная полиция Украины и ГБР.

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В связи с выявленными признаками уголовных правонарушений НАПК направит в указанные правоохранительные органы по подследственности обоснованные выводы (результаты проверки) относительно деклараций таких лиц: Ирина Овчаренко, бывший первый заместитель Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы; Николай Короткевич, судья Верховного Суда Украины; Михаил Забродский, народный депутат Украины; Максим Пашковский, народный депутат Украины; Александр Бабиков, бывший первый заместитель Директора ГБР; Ольга Саладуха, народный депутат Украины; Денис Радов, бывший заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля; Анна Колесник, народный депутат Украины; Алексей Кучер, бывший Председатель Харьковской областной государственной администрации; Тарас Пастух, бывший заместитель Председателя Харьковской областной государственной администрации; Андрей Буйный, бывший заместитель Председателя Запорожской областной государственной администрации; Руслан Тихонченко, заместитель Председателя Харьковской областной государственной администрации.

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Проверка других деклараций продолжается. С начала года к проверке взято 936 деклараций.

По материалам: Укринформ