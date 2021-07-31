На Толстого – плюнуть, но не проигнорировать

29.07.2021 09:00

Укринформ

Российские пропагандисты по заказу Кремля впали в состояние агрессивной истерии по Украине. Почему? И как нам надо реагировать?

Несколько дней назад заместитель председателя Госдумы России, потомок известной графской семьи, Петр Толстой ляпнул в эфире в известной украинофобки Скабеевой об украинскимцах такое: «Хватит валять дурака с вашей «самостийностью». Вы русские и должны быть в России». Ну, комментировать такое лишне, невооруженным глазом видно – это психиатрия. Но проблема в том, что не только она. Эта фраза – некий маркер настроений в отношении Украины, которые культивируются в России очень давно, какую бы форму ни принимала империя. Другое дело: почему именно сейчас так повысился градус антиукраинской истерии? На что рассчитывают в Кремле, давая такие «отмашки» на очередные идиотские выходки? Кажется, все не так просто, и нам нужно очень серьезно относиться к подобному – без истерики, но без самоуспокоения.

Зачем это Путину сейчас?

Понятно, что наиболее адекатной реакцией должно быть с нашей стороны равнодушие, но внешнее. Наше раздражение и, извините, брызганье слюной – это именно то, от чего очень радуются в России. Ну разве что ответить «графу» и «госдеятелю» тоном и лексикой, которые он сам себе позволяет: не гавкай! А так – именно демонстративный игнор. Пусть в Кремле создается впечатление, что у Толстого со Скабеевой «сели батарейки», и они уже не приносят ожидаемого результата. Но главное: это совсем не те люди, от которых что-то зависит в Кремле. Да, за соответствующие пропагандистские заслуги того же Толстого пять лет назад наградили мандатом депутата Госдумы и даже избрали вице-спикером, а семью Скабеевых теперь готовят к вводу в «политэлиту» – правда, депутатом в сентябре должен стать муж Скабеевой – Евгений Попов. Но это – повторяем – исполнители, причем где-то посреди «шкалы». Что им скажут – то они иретранслируют.



Что им скажут – то они иретранслируют

А вот степень извращенности и дерзости их выступлений – зависит от цели, которые ставит перед собой Кремль. Последние две недели на росТБ и других пропагандистских ресурсах уровень ненависти и издевательства на «украинскую тему» поднялся до отметки 2014 года, разве что слова «хунта» еще не слышно. Все факты говорят, что ключевую роль в этом проыве пропагандистского гнойника играет агрессивно-малограмотная статья Путина про «один народ». Именно она служит указателем мелкой обслуге: надо везде говорить, что Украины просто нет, а точнее – она ​​не имеет права на существование, и подчеркивать – исторически Украина – это Россия. Кстати, тот же Толстой еще в декабре 2020-го назвал Украину «частью России».

Для чего это делается? Первое, что лежит на поверхности, и что было высказано и нами, и различными аналитиками – это некая «новая тактика Путина» в отношении Украины. Как государство он нас не воспринимает, поэтому – не будет вести никаких переговоров с Киевом, если с нашей стороны не будет готовности принять его условия, по меньшей мере по Донбассу. А вот с населением Украины, которому Путин навязывает тот самый «один народ», российские власти говорить очень хотят, чтобы через него пытаться продвинуть свои «влажные» имперские фантазии.

Такая политика – не предусматривает открытой войны или принципиальной эскалации имеющегося военного конфликта. Скорее, это будет дальнейшее продвижение в информационную среду украинского государства и создание соответствующей атмосферы, когда общество будет расшатываться именно такими вот вбросами с «вопросами ребром» – так мы «один народ» или нет? Сюда традиционно будет примешиваться «религиозный» ингредиент, одна церковь протиставляться другой. Все это будет подано еще и на почве «хватит стрелять, хватит смертей». А дальше – еще и вопрос обеспечения энергоносителями когда-то появится… Ну, если обобщить, то «хватит валят дурака» (С) Толстой.

На кого внутри Украины это рассчитано? А вот посмотрим на как-то слишком уж «скоординовано» опубликованную свежую социологию. По данным группы «Рейтинг», 41% (!) участвовавших в опросе, согласились с тезисом Путина про «один народ». Ну, и как вам это? Уже промолчим о восьмом годе агрессии, о потерянных Крыме и части Донбасса, о 13 тысячах погибших. Цифры социологов – это далеко не всегда только отражение воли заказчиков, часто – это и есть портрет общества. Не обязательно реалистичный, правда. Думаете, в Кремле не читают эти цифры? Очевидно, что не только читают, но и заказывают. И подтасовывают тоже.

Обратите внимание на формулировку вопроса, где в кавычках представлена ​​как будто цитата из Путина: «…Путин заявил, что украинцы и россияне, это один народ, принадлежащий к одному историческому и духовному пространству. Согласны ли вы с этим?». Но это не цитата, это даже не все взятое из «славной» статьи, это надергано из разных выступлений Пу! А кто заказчик этого исследования? Ответа нет. Для этого надо констатировать: все это весьма прозрачно подгоняется под вывод, что имея немало пророссийски настроенных граждан Украины надо продолжать на них давить – напористо, нагло, не гнушаясь ничем.

Не надо бояться слова «пропаганда»

То ессть, заявления толстых, скабееевых и соловьевых имеют адресата в Украине, оказывается есть те, кто готов эту истерический и антиисторический бред слушать и воспринимать. И – факт – это давно было и остается нашей очень и очень серьезной проблемой. Потому что выключить телевизионные каналы – это одно , а вот донести до людей правду, убедить их стать гражданами в полноценном смысле этого слова – совсем другое.

Как вывод, констатируем: повышение градуса заявлений из России – это работа с той частью украинского населения, которая готова к «миру любой ценой», к восстановлению отношений и «дружбы» с Россией. Именно с такой Россией – как сейчас, подчеркнем это. Имея такую ​​существенную пятую колонну, Путину куда легче перейти к следующим шагам против Украины. А вот какими они будут – мы можем сейчас только догадываться.

Что касается противодействия этому внутри Украины. Вы спросите: ну а сколько об этом уже говорено?! Может, хватит суеты и деклараций? Может, пора реально поставить некоторые вопросы ребром? Например, навести порядок в интернет-пространстве (прямые эфиры и записи программ росТБ найти в сети – как попить воды), решить вопрос раз и навсегда с получением двойного «российского» гражданства, реально следить за действиями и высказываниями тех, кто работает в публичном секторе ? Нет, речь не о цензуре и не о репрессиях, а о самозащите.

Главное сейчас – контрпропаганда – не надо бояться этого слова. На войне без нее никак. Нужны мощные и разнообразные средства донесения украинского нарратива. Это и СМИ, бесспорно, но не только они. Это образование, литература, кино, ТВ, попса… Наши лидеры мнений, люди, которые умеют убедительно говорить, должны ездить непрерывно по Украине, встречаться с людьми, рассказывать из чьей именно лжи и какого невежества скроена путинская «концепция». Конечно, подобное возможно только при участии государства. Потому что с той стороны агрессивное насилие мозгов продолжается уже 200 лет, в это вложены и вкладываются колоссальные средства, включающие «говорящие головы»… А мы? Мы отставали именно в этом и продолжаем отставать. Что спрашивать о том, откуда взялись 41%? Поблагодарите лучшее, что при таких условиях есть 55% сознательных украинцев. Это много. Но и 41% – это много тоже.

Они будут нас «учить», а нам надо себя пропагандировать

Есть в этих пропагандистских кульбитах «а-ля Толстой» и другая логика. Она заключается в предвыборном контексте России-2021.

Что можно констатировать в этом смысле принципиального: российская армия не нападет на Украину, по крайней мере – в ближайший год. Откуда такая наша уверенность? А оттуда, что у России сейчас есть дела реально важнее. Мы уже писали недавно об Афганистане и угрозе исламистского продвижения вглубь России. Но самое главное для Путина сейчас не столько окончание проекта «Северный поток-2», сколько его реальный запуск.

Неприятная для Украины перспектива становится реальностью, а «зависание» лидеров что Европы, США в сетях «реалполитик» только ускоряет реализацию необходимого для Путина, прежде всего, в пропагандистском смысле проекта. А это диктует Кремлю несколько иную тактику – теперь надо показать себя «душкой» для Запада, даже идя на определенные экономические уступки Украине в виде, например, незначительного улучшения условий транзита газа по нашей территории.

Как это связано с антиукраинской истерией на росТБ? Очень просто: Путину надо сместить акценты во внешнем противостоянии – то есть, меньше плохого говорить про США и Европу, а все перевести на Украину. Именно из предвыборного расчета «украинский вопрос» должен играть роль некой «красной тряпки» для избирателей – Украина "в телевизоре" должна стать своеобразной «анти-Россией» с одной стороны, а с другой – фактором консолидации электората. Мол, смотрите на все их проблемы – раздор, разруху, уныние, а мы – «поможем братьям». Это классическое переключение внимания от внутренних проблем современной России – галопирующей бедности, разрыва между властью и обществом, политических репрессий, отсутствия ясной переспективы.

Готовность прийти на помощь «самостийным хохлам» – это некое показательное превосходство. Мол, разве мы их, неразумных, не примем в свои объятия и не научим жизни? Это реанимация, а точнее попытка усиления старого комплекса «старшего брата». То есть, для внутреннего потребления российских избирателей «украинская тема» сейчас будет подаваться как некая «семейная трагедия» – мы-то хотим как лучше, а нас не понимают. Но мы готовы в случае чего – показать всю нашу любовь. И не забываем – в выборах 19 сентября в России будут участвовать жители Крыма и новые «граждане РФ» с оккупированных частей Донбасса. Создать для этих почти трех миллионов людей картинку якобы «развалившейся Украины», которую надо спасать – это и о том, что надо было предать, что все правильно было сделано и делается – и в 2014-м, и потом, и сейчас… Поэтому слава великому «кормчему»! Что делать нам со всем этим? Во-первых, не обращать лишнего внимания и не давать волю эмоциям. Во-вторых, вспомнить недавнее прошлое – а именно 2004 и 2014 год, когда давление россиян был куда жестче, но – все их усилия потерпели провал, благодаря мобилизации и самосознанию большинства украинцев. В-третьих, все же пришло время посмотреть внутрь самого общества и разобраться – что не так с нами? Почему на однозначные вопросы у нас нет однозначных ответов? И если нам надо снова между собой договориться – то на какой именно почве начинать – ведь у нас демократия, и процесс это длительный? Ну, а про "в-четвертых" мы уже сказали выше: проукраинская именно пропаганда, основанная на правде на реальных и корректно обобщенных фактах, изобретательная и представительная – должен выйти на принципиально лучший уровень.

Виктор Чопа, Киев

По материалам: Укринформ